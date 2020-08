10% popusta za opremanje školaraca uz Mastercard kartice UniCredit Bank

Knjižare Exclusive, Jumbo, Nameks marketi, knjižara Grafičar u Bihaću, Moj shop, Juventa Sport, Okaidi, Blukids Sarajevo, Đak sportska odjeća, Astra i Borovo, Techno shop, Mališić Home&Decor, Namještaj Mališić

Kako bi roditeljima olakšala početak nove školske godine, u periodu od 15.08.2020. do 30.09.2020. godine, UniCredit Bank je pripremila poseban popust od 10% za plaćanja Mastercard karticama UniCredit Bank na prodajnim mjestima partnera, uključujući i njihove web trgovine. Super pogodnost koja se odnosi na neakcijski asortiman odabranih trgovaca, osigurat će ugodniju kupovinu novog školskog pribora, odjeće, obuće ili elektronske opreme za školarce.

Do početka nove školske godine ostalo je nešto manje od mjesec dana, a UniCredit Bank se potrudila da uz nove pogodnosti početak bude lakši i za školarce i za roditelje. Sigurni smo da će ove godine posjeta knjižarama Exclusive, Jumbo prodavnicama i knjižari Grafičar u Bihaću biti znatno veća, s obzirom na to da je plaćanjem Mastercard karticama UniCredit Bank osiguran popust na cjelokupan asortiman školskog pribora i opreme. U Moj shop dućanima iskoristite popust i pronađite dječiji i školski asortiman, a na policama Nameks prodajnih marketa pronađite pernice i torbe za vaše đake, te iskoristite popust od 10%. Pripremiti školarca za novu sezonu nije lagan posao i iznosi koje izdvajate samo za obuću i odjeću mogu biti visoki, no i to je ovog puta lakše, jer uz plaćanje Mastercard karticama UniCredit Bank očekuje vas popust na cjelokupan asortiman u Juventa Sport, Okaidi i Blukids Sarajevo prodajnim objektima, potom na novu kolekciju Đak sportske opreme, kao i popust na dječiji asortiman u prodavnicama Astra i Borovo. Kako bi se spremno dočekao svaki oblik nastave, UniCredit Bank je osigurala i popuste na računarsku opremu u prodavnici i web trgovini Tehno shop-a, te Mališić Home&Decor prodavnici u Mostaru i Međugorju (asortiman laptopa, tableta i mobitela). UniCredit Bank nije zaboravila i na važnost radnog prostora koji vaši školarci koriste, tako da je osigurala popuste za kupovinu u prodajnim objektima Mališić, koji nude odličan asortiman dječijeg programa (dječije sobe, kompjuterski stolovi i stolice).

Povedite vašeg školarca u kupovinu ili se zabavite uz online kupovinu, te plaćajte Mastercard karticama UniCredit Bank! Više detalja o asortimanu trgovaca, kao i prodajnim mjestima na kojima možete ostvariti popuste, provjerite na web stranici unicredit.ba.

Nemate karticu?

Odaberite između debitnih kartičnih proizvoda na unicredit.ba. Ako trebate pomoć pri odabiru pozovite nas na besplatni info broj 080 081 051 ili nam pišite na info@unicreditgroup.ba.

Sretan novi početak i mnogo uspjeha u novoj školskoj godini žele vam UniCredit Bank i partneri!

