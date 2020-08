Sa Sparkasse Mastercard kreditnim karticama do popusta od 20% na Imtec web shopu

Korisnici Mastercard Shop&Fun i Revolving kreditnih kartica Sparkasse Banke od sada mogu kupovati sigurno i pametno uz popust od 20% na cjelokupan asortiman na IMTEC web shop-u.

Aktuelna situacija utiče na svaki aspekt života, pa tako i na način kupovine. Online kupovina i plaćanje su najbolji izbor u periodu kada se savjetuje izbjegavanje gužvi i održavanje fizičke distance.

Upravo zato Sparkasse Bank u ovom periodu klijentima, korisnicima Mastercard kreditnih kartica Shop&Fun i Revolving, pruža kupovinu putem web shopova uz značajne popuste, a sada se listi partnera priključuje i renomirani Imtec web shop sa popustom od 20% na cjelokupan asortiman.

Imtec web shop u svome asortimanu nudi specijaliziranu IT opremu, personalne računare, pametne uređaje, potrošne materijale i tehnološke dodatake.

Savremena tehnologija je postala neodvojivi dio modernog načina života, a sigurna online kupovina je odličan način za jednostavnu kupovinu omiljenih proizvoda. Pored Imtec web shopa koji nudi popust od -20% na cjelokupan asortiman, sa navedenim karticama popusti su zagarantovani i na web shopovima Penny-a i DOMODA uz popust od 15%.

Sparkasse kartice iz Mastercard programa, pored benefita popusta pružaju i maksimalno sigurno internet plaćanje osigurano 3D Secured Standardom, a u zavisnosti od vrste kartice način otplate se razlikuje. Shop&Fun kartica omogućava kupovinu na rate i to maksimalno do 36 rata, te je jedinstvena na tržištu jer korisnicima nudi mogućnost da samostalno uređuju način otplate ( broj rata) za svaku pojedinačnu transakciju, čime je način upravljanja otplatom u potpunoj nadležnosti korisnika kartice. Kod Revolving kartice otplata se vrši u procentu i to 4% mjesečno od ukupno potrošenog iznosa.

