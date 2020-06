Nova nagradna igra Sparkasse Bank “Karticom plati, pola vrati”

Sparkasse Bank svim trenutnim i budućim korisnicima Shop&Fun i Revolving kreditnih kartica pruža mogućnost da pored bezbrižne kupovine na prodajnim mjestima ili putem interneta, osvoje i 100 KM. Za učešće u nagradnoj igri potrebno je izvršiti plaćanje u iznosu od 200KM i više, a svake sedmice slučajnim odabirom izvlačit će se 10 dobitnika nagradnog iznosa.

Nagradna igra će trajati 10 sedmica, tačnije do 31.08.2020. godine, u kojoj će se nagraditi stotinu klijenata.

Pored ove nagradne igre koja svakako nudi dodatnu vrijednost pri korištenju kartica iz Mastercard® programa, njihove osnovne funkcionalnosti pružaju korisnicima mnoge pogodnosti.

Kupovina putem interneta obezbjeđena je 3D Secure Standardom, koji klijentima pruža najviši nivo zaštite, a beskontaktna opcija nudi brzo i jednostavno plaćanje na gotovo svim prodajnim mjestima.

Shop&Fun Mastercard kartica korisnicima nudi obročnu otplatu do 36 rata, a do 12 rata bez kamata, te odgođeno plaćanje do 50 dana, dok Revolving kartica omogućava korištenje revolving kreditnog limita, uz otplatu 4% duga na mjesečnom nivou.

