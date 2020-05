Tržni centri u FBiH u četvrtak otvaraju vrata?

Kako ističe, Krizni štab Civilne zaštite bi sutra ili u četvrtak trebao imati sastanak na kojem bi bila donesena ova odluka.

– Sjednica štaba je već u pripremi i maloprije sam razgovarao sa sekretarom i već se vrši kontaktiranje da bi se sjednica održala što prije. Pretpostavljamo da će to biti sutra u poslijepodnevnim satima i da ćemo na toj sjednici prihvatiti preporuke da se dozvoli rad tržnim centrima.

Mislim da će se svi članovi kriznog štaba moći sutra okupiti i ovu odluku jednoglasno donijeti kao i sve prethodne. Ugostiteljski objekti ostaju pod mjerama koje su do sada bile, i u zatvorenom prostoru neće biti dozvoljen rad u pružanju ugostiteljskih usluga. To je stav kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH, prema podacima kojima u ovom trenutku raspolažem. Kada je u pitanju okupljanje u javnim prostorima, na otvorenom će se moći okupiti maksimalno 100 ljudi, a u zatvorenom 50 tamo gdje je to mjerama ranije dozvoljeno – pojašnjava Ajdinović.

Federalni štab civilne zaštite naredbu o zatvaranju tržnih centara donio je 18. marta, nakon proglašenja stanja nesreće zbog pandemije koronavirusa, piše “Faktor“.

