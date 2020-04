“Šuška se”: Frizerski saloni mogli bi se otvoriti početkom maja?

Situacija oko otvaranja salona još uvijek im nije jasna. Kažu da im je najgore što niko od nadležnih ništa ne govori dok oni i dalje moraju plaćati sve doprinose i režije koje im pristižu od kako su 18. marta stavili ključ u brave.

Međutim, među frizerima kruže nagađanja da bi se saloni mogli otvoriti početkom maja s tim da će način rada biti drugačiji.

“Čuo sam informaciju da bi se moglo početi raditi početkom maja, ali opet je sve to neslužbeno. Postoje neka predviđanja kada otvorimo salone da se neće moći raditi po principu kako se prije radilo, odnosno da neće biti moguće da u salonu radi 5 do 8 frizera i uz to još možda nekih desetak klijenata. Predviđa se da će u nekih 20 kvadrata moći raditi samo jedan frizer s jednim klijentom tako da će to biti još nešto što će nam otežati rad”, rekao je za “Hercegovina.info” vlasnik Red Carpeta Miroslav Marijanović, te dodaje:

“Trenutno razmišljamo o nekim alternativnim rješenjima. Jedan od naših prostora ima 60 kvadrata, te će u toj kvadraturi moći će raditi tri frizera, a nas u jednom salonu trenutno ima sedam zaposlenih. U skladu s tim morat ću razmišljati o proširenju prostora čisto da bih mogli svi frizeri raditi kako ne bi morali nikome davati otkaz. Još ništa ne znam kako ću, to su sve neka nagađanja kako će se raditi, sve su neke neslužbene informacije.”

Prema podatcima koje su nam dostavili iz Saveza frizera BiH u našoj zemlji je registrovano oko 3.000-3.500 frizerskih salona, u kojima je zaposleno oko 12.000 ljudi.

“Prema meni dostupnim informacijama svakodnevno svjedočimo zatvaranju više frizerskih salona te otpuštanje radnika istih no o samim brojevima se ne bih usudio govoriti”, rekao je predsjednik Saveza frizera u BiH Stipe Filipović.

Vlasnik mostarskog salona Red Carpet, koji ima petnaest uposlenih u dva salona, objašnjava kako još nije nikoga odjavio, osigurani su i prijavljeni te su u punom radnom odnosu kao da su otvoreni. Kaže kako će za april moći platiti plaće i doprinose dok je za dalje ne zna kako će. Dodaje kako i dalje plaćaju sve režije iako je sve zatvoreno s tim da jedino zakupninu od Mepas malla ne plaćaju.

“Morati ću napraviti kao Miroslav Marijanović pozajmnicu Red Carpetu da bi mogao isplatiti plaće i doprinose jer mi nemamo nikakav priljev novca već ovo što uradimo sa svojih deset prstiju – tu zaradu imamo”, kaže mostarski frizer.

Iz nekoliko salona su nam kazali kako mali poduzetnici kao frizerski i kozmetički saloni očekuju od Vlade da nešto subvencioniše. Nadaju se barem nekim poticajem za razdoblje kada nisu mogli raditi kako bi mogli pokriti osnovne troškove. Smatraju kako početne navale klijenata u salone trajati dva-tri dana, te će ih sustići surova realnost.

Vlasnica salona iz Čitluka, koja je željela ostati anonimna kaže kako svakodnevno dobiva pozive građana koji se žele ošišati. “Znam da pojedini saloni rade, a ja ne mogu raditi. Tokom kupovine namirnica tačno vidim ko se sam šišao, a ko nije. Bar bi ja to mogla primijetiti.”

Objašnjava kako nije ništa od režija platila s obzirom da ne zna koliko će trajati zabrana rada te dodaje kako se ne nada nikakvoj pomoći. “Ja ne mogu trošiti novac koji nisam zaradila. Kako ću platiti kada ne znam do kada će ovo trajati. Imam dvije radnice u salonu, ali ako se nastavi ova situacija morati ću davati otkaze jer ih nemam odakle plaćati. Nadam se početku rada od maja.”

Iz Saveza frizera BiH su nam pojasnili kako su se obratili Federalnom stožeru civilne zaštite odmah kada je zabranjen rada, ali su im odgovorili kako to nije u njihovoj nadležnosti. Zatim su poslali zahtjeve prema svim nivoima vlasti: Vladi Federacije, Vladi RS-a, resornim ministarstvima, ali i dalje bez odgovora.

“Ovdje moram apelirati da nadležni organi učine svoje i donesu odluke koje bi pomogle svima. Savršeno rješenje vjerojatno ne postoji no nešto se mora učiniti jer ovaj status quo u kojemu imamo otpuštanja svakim danom je neprihvatljiv”, rekao je Filipović.

