Hercegovački privrednici upozoravaju: Otpušteno 470 ljudi, sprema se još 1.200 otkaza u tekućem mjesecu

Epidemija koronavirusa je najveća prijetnja, no ništa manji nije strah od posljedica koje nisu samo zdravstvene. Gospodarstvo je već na koljenima, sve oči uprte su u Vladu FBiH. “Uz spajanje malih poduzetnika s Udrugom za poduzetništvo Link napravljen je informatinvi formular , a želja je ujediniti sve poduzetnike u što većem broju. Pozivamo sve firme/obrte u Hercegovini da popune formular. Želimo da formular popune i firme koje su bile prisiljene dati otkaz djelatnicima, firme / obrti koji još rade ali s manjim prometom, jer nas zanimaju i ti podaci da bi došli do glavnog cilja. Što se tiče podataka iz formulara, u zadnja 24 sata, nalazi se 350 subjekata u bazi s preko 4000 zaposlenih. Nažalost 470 otkaza je već podijeljeno, preko 30 subjekata je najavilo skorašnje zatvaranje. Najavljeno je čak 1.200 otkaza u tekućem mjesecu ako ne bude pomoći od vlasti, dok je ukupni pad prometa od pojave pandemije koronavirusa veći od četiri milijuna KM. Današnje mjere federalne Vlade ne znače ništa za održavanje radnih mjesta i očuvanje ekonomije Hercegovine”, stoji u pismu za javnost grupe Poduzetnici Hercegovine.

1. Tražimo hitnu uspostavu suradnje udruge malih poduzetnika s nadležnim ministrima županija

2. Omogućavanje novčanih sredstva za plaće djelatnicima

3. Onima koji su otpustili djelatnike da se ponudi da ih vrate nazad do 30 .

i podjele se sredstva prema mjerama o pogođenosti obrta/firme ( u visini minimalne plaće )

4. Tražimo da izađemo iz ovoga s gotovo istim brojem uposlenih, da bi spasili i pokrenuli privatni sektor Hercegovine

5. Tražimo osiguranje kasnijih subvencije svima koji su pogođeni

6. Tražimo da se omogući pristup kojim novčanim sredstvima iz lokalnih budžeta raspolažete , da se traže donacije te da se omoguće subvencije i u 2021. godini, pogotovo za domaću proizvodnju i sektore koji su najviše pogođeni ovom krizom

7. Tražimo daljnji pristup modernizaciji i promjeni zakona i proračunskih zahtijeva i za 2021 godinu

8. Da nam dopustite priključenje i dobivanje informacija o proračunima kao malim poduzetnicima koji su jako bitni ovoj državi

9. Ponudite smanjenje vlastitih prihoda, koji i dolaze djelomično iz našeg privatnog sektora , da svi skupa izađemo iz krize

“Upitno je oko 100.000 radnih mjesta Hercegovine, pružamo Vam ruku da se zajedno posljedice ekonomske krize ublaže. Definirajte izvore financiranja , da se pokrenu inicijative prema donatorima i kriznim fondovima, da regulirate proračune i za 2021. godinu za spas malih gospodarstvenika i radnih mjesta . Ako se ne donesu adekvatne odluke do 10.4., poduzetnici će biti primorani da sami pokrenu odluke o otkazima i prestanku svih plaćanja”, stoji na kraju priopćenja,piše Bljesak

