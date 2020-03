Švedska zbog koronavirusa upada u najveću recesiju u svojoj historiji

Kako prenosi Bloomberg Švedskoj će pandemija koronavirusa pričiniti više štete od velike finansijske krize iz 2008. godine.

Švedski BDP, prema Swedbankovim analitičarima, ove će godine pasti za četiri posto. No, kako su rekli, ako ekonomski šok rezultira valom bankrota kompanija, taj bi pad mogao dostignuti čak osam posto.

Uz sve to očekuje se da će u sljedećih nekoliko mjeseci nezaposlenost porasti za deset posto.Te prognoze jasno pokazuju brzinu kojom je širenje virusa preokrenulo svijet naglavačke, prenosi “Klix“.

Još u januaru Swedbank je predviđala rast švedske ekonomije za 1,4 posto u ovoj godini. Ipak, s blokadom globalne ekonomije, skandinavska zemlja koja je ovisna o trgovini suočava se s recesijom koja će biti šira i brža od financijske krize, kažu analitičari Swedbanka.

The Riksbank – švedska centralna banka, reagovala i jasno je dala do znanja da će se osim sniženja kamatnih stopa oslanjati i na druge mjere podrške, a one uključuju kupovinu korporativnih obveznica i jeftine bankarske zajmove kako bi se spriječila kreditna kriza.

