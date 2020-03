Kompanije AS Holdinga za tri sedmice proizvele i kupcima isporučile ukupno preko 22 miliona kg prehrambenih proizvoda

U posljednjih mjesec dana dok se svijet, susjedne države i BiH bore sa pandemijom korona virusa, proizvodnja robe domaćih kompanija koje su u sastavu AS grupacije ne spava. Proizvodni pogoni kompanija Klas, Vispak, Sprind, AC Food, AS Logistics, AS, ZIM i Solana izgledaju poput pravih košnica gdje zaposleni rade u punom kapacitetu, užurbanim tempom nastojeći osigurati da nijedan građanin ove države ne osjeti paniku zbog novonastale situacije. Poznati bh. brendovi poput Zlatne džezve, Tuzlanske soli, Klasovog Zlatnog pudera, Master keksa, Sprind jufki, Oaze i Maze danonoćno se „vrte“ na proizvodnim trakama u pogonima, a rad u tri smjene osigurava da sve bude na policama trgovina prije nego jutro svane.