Kako se zaštititi od prljavog novca u jeku koronavirusa

Prošli petak Središnja banka Južne Koreje saopštila je da isključuje korištenje svih novčanica tokom naredne dvije sedmice kako bi se spriječilo širenje virusa. Kinezi planiraju dekontaminaciju svih novčanica za koje se sumnja da su došle u kontakt sa zaraženim osobama. UV zrake i zagrijavanje papira trebalo bi očistiti papir, a neke novčanice bit će uništene. Gotovina koja dolazi iz zona bolnica neće se više upotrebljavati.

Trgovci neće gotovinu

Muzej Louvre u Parizu također je zabranio plaćanje novcem. Uprava muzeja odluku je donijela kako bi se zaposleni osjećali ugodnije na poslu. Zabrinutost nastaje zbog rasta broja oboljelih u svijetu koji je premašio 110.000.

Epidemija potiče potrošače u SAD-u da račune plaćaju mobilnim telefonima. Ova je tehnologija godinama bila zaboravljena jer najveći broj kupaca račune plaćaju gotovinom ili karticama.

Korisnici pametnih uređaja na raspolaganju imaju cijelu niz opcija, a beskontaktno plaćanje omogućeno je aplikacijama na Androidu ili iOS operativnom sustavu. Beskontaktno plaćanje moguće je i pomoću pametnih satova.

Beskontaktno plaćanje poželjna je opcija posebno u situacijama gdje nije potreban potpis potrošača ili kontakt s terminalom.

Brojne firme za trgovinu proizvodima i uslugama uvele su novosti kada je riječ o plaćanju. Lanac Starbucks privremeno je zaustavio upotrebu personaliziranih šoljica širom SAD-a, a Instacart je naredio svojim dostavljačima da izbjegavaju kontakt s kupcima.

Ipak, odluka Louvrea u suprotnosti je s računom Bank of France o prihvatanju gotovine. Pojedini gradovi u SAD-u uključujući New York, San Francisco i državu New Jersey, također su usvojili uredbu da firme moraju prihvatiti gotovinu jer milioni Amerikanaca nemaju račune u bankama i kreditne kartice. Gotovina je najzastupljeniji oblik plaćanja u SAD-u, a 30 posto transakcija obavlja se na ovaj način.

“Nema sumnje da novčanice prenose viruse“, kaže mikrobiolog sa Univerziteta Metropolitan u Londonu Paul Matewele.



Prljav novac

Naučnici su tokom istraživanja iz 2017. godine provedenom u New Yorku pronašli mikrobe koji žive na novčanicama. Toliko su raznovrsni da pojedini nastanjuju usta, intimne dijelove tijela, a tu su i virusi slični gripi.

Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje pranje ruku nakon upotrebe novca, posebno prije obroka.

Kreditne kartice nisu savršeno sterilne površine, tako da se i preko njih može spriječiti širenje virusa. Bankomate i terminale u trgovinama koriste hiljade ljudi.

“Poduzeća mogu isključiti potpis kao dio prakse pri plaćanju. Pri manjim kupnjama kao što su kafa i sendvič, potpis nije sredstvo koje može spriječiti prijevaru. U mnogim slučajevima potpis je potreban“, objašnjava Matewele.

Kina je prije izbijanja epidemije razvijala metode beskontaktnog plaćanja. Prema eMarketeru, čak polovina ukupnog stanovništva Kine koristila je mobilni telefon u drugoj četvrtini 2019. godine za plaćanje duga. Platforme kao što su WeChat i AliPay postale su popularne nakon uvođenja ove opcije.

Danas se radi na primjeni sistema i u drugim dijelovima svijeta. Službenik Narodne banke Kine rekao je da će država udvostručiti broj ovakvih transakcija kako bi se izbjegao nepotreban kontakt, piše “CNN”.

Beskontaktno plaćanje donosi udobnost korisnicima trgovine, ali Matewele kaže da bi morali obratiti više pažnje kada je riječ o čistoći mobilnog telefona.

“Teško je procijeniti broj bakterija i virusa koje prenosimo tokom kupnje. Pretpostavljam da se prelaskom na beskontaktni način plaćanja broj prenesenih bakterija smanjuje. Ipak, telefon diramo i nakon kontakta prljavim površinama“, navodi Matewele.

Ostali oblici zaštite uključuju korištenje antibakterijskih ili dječjih maramica za čišćenje telefona i kreditnih kartica, ali i nošenje lične olovke za potpisivanje dokumenata, piše “Klix“.

