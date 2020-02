Flynas će ovoga ljeta dovesti desetine hiljada Saudijaca

Letovi iz Qassima za Sarajevo bit će pokrenuti 25. maja s tri sedmične usluge avionom Airbus 320 s kapacitetom za smještaj 164 putnika, izvještava blog flybosnian.

Za ljetnu sezonu 2020. Flynas je dodao nove letove iz Riyadha i Jeddahe u odnosu na one prošlog ljeta. Letovi počinju u maju i traju do kraja septembra. Letovi na relaciji Riyadh-Sarajevo obavljat će se šest puta sedmično od 19. maja do 5. septembra, dok će letovi Jeddah-Sarajevo biti obavljani pet puta sedmično od 19. do 5. septembra, a zatim tri puta sedmično od 6. do 30. septembra.

Flynas će na svojim letovima iz Saudijske Arabije za Sarajevo ponuditi ukupno 79.376 sjedišta, što predstavlja povećanje od 178% ili 50.840 mjesta više u odnosu na prošlu godinu, prenosi indikator.

