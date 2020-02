Aerodrom, hoteli, stadioni, skijališta, dvorane… Evo kako će izgledati luksuzni kompleks Pera Gudelja na Vlašiću

Naime, na YouTubeu pojavio se video prezentacije i idejnog rješenja turističkog kompleksa koji bi trebao sadržavati tri hotela, dva velika i pomoćni stadion, potpuno novo skijalište, sportske dvorane, dječije igralište na 4.000 kvadrata, čak i mini aerodrom.

Cjelokupan kompleks trebao bi se prostirati na 2,5 miliona kvadratnih metara.

Podsjećamo, Pero Gudelj ranije je najavio kako planira prodati svoj 50-postotni udio u FIS-u i od tog novca graditi veliki projekat na Vlašiću, piše “Slobodna Bosna“.

Osim toga, u pregovorima je o kupovini još jedne kompanije za 12 miliona KM, a planira ući i u biznis sa taksi vozilima, pa čak osnovati i banku. Pregovara i o biznisu u oblasti stanogradnje u Beču.

Već ranije je na Vlašiću Gudelj otvorio benzinsku pumpu FIS Petrol, kako bi gorivom mogao puniti mašine i bagere sa kojima obavljam početne radove.

Konkretno, prvi hotel bi bio veličine 17.000 kvadrata i kompanija Širbegović već priprema taj projekat.

“Kako bih to sve finansirao, razmišljam o prodaji svog udjela u kompaniji FIS, no i ukoliko do toga ne dođe ja ulazim u investiciju i idem postepeno. Moguće je da će to sve trajati i 10, 20 godina, ali bitno je izgraditi prvi hotel a onda će realizacija ići korak po korak”, izjavio je Pero Gudelj ranije za medije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari