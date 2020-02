Nova akcijska ponuda nenamjenskih kredita Sparkasse Bank

„Nastojeći da klijentima obezbijedimo što povoljniji pristup nenamjenskim sredstvima, kreirali smo novi nenamjenski kredit bez hipoteke, u iznosu do 50.000KM što je trenutno maksimalan iznos kredita za nenamjensko trošenje na tržištu. Nominalna kamatna stopa je do sada najniža u ponudi Sparkasse Bank i iznosi već od 1,49%, efektivna 1,79%, te je fiksna za kredite sa rokovima otplate do deset godina. Kredit se može realizovati bez troškova obrade, a u slučaju odabira iznosa do 40.000KM i bez police osiguranja“, izjavio je Ahmed Karić, direktor Sektora prodaje za stanovništvo i mala preduzeća Sparkasse Bank.

Mnogobrojne pogodnosti navedene ponude, čine ovaj akcijski kredit idealnim izborom u slučaju potrebe za uređenjem stana, putovanjem, kupovinom novog automobila i slično.

Akcijska ponuda predstavljena je u kampanji pod novim korporativnim sloganom„Vjeruj u sebe“ kojim iz Banke žele poručiti klijentima da vjeruju u svoje želje i ciljeve te da im Banka kao partner uvijek stoji na raspolaganju u njihovom ostvarenju.

Akcijska podnuda predviđa posebne uslove i u dijelu ostalih kredita, te nudi stambene i zamjenske kredite, po nominalnoj kamatnoj stopi već od 2,79%, efektivnoj 3,08%, pri čemu klijenti kod kredita sa rokom otplate do deset godina, biraju fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu.

Više informacija o navedenim akcijskim pogodnostima i uslovima proizvoda, zainteresovani mogu dobiti putem Info linije Sparkasse Bank 033 280 300, ili na službenoj stranice Banke: https://www.sparkasse.ba/bs/stanovnistvo.

Facebook komentari