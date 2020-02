EBRD i AS Holding u zajedničkom partnerstvu za budući razvoj

Ugovor je potpisan u prostorijama EBRD-a u Sarajevu, a sredstva će biti namijenjena finansiranju kompanije AS Logistics koja posluje u sastavu AS Holdinga.

Agrobiznis u Bosni i Hercegovini će ostvariti koristi od nastojanja AS Holdinga, u ovom sektoru najveće kompanije u zemlji, da optimizira i proširi djelatnosti uz podršku EBRD-a.

Banka je stavila na raspolaganje zajam od dva miliona eura AS Logistics-u, novoosnovanoj podružnici AS Holdinga, kako bi podržala razvoj, uključujući ulaganja u distributivni centar AS Logistics-a u Tuzli, nabavku novog softvera, opreme i transportnih vozila.

Pored toga, AS Logistics će implementirati ISO Sistem upravljanja sigurnosti cestovnog prometa kako bi poboljšali sigurnost i održivost djelatnosti kompanije koje će se konsolidirati i optimizirati kroz investicijski program. Također će se poboljšati i efikasnosti u cilju stvaranja mogućnosti daljnjeg održivog rasta.

Charlotte Ruhe, generalna direktorica EBRD-a za Centralnu i Jugoistočnu Evropu, rekla je: “Oduševljeni smo što danas potpisujemo ovu transakciju sa AS Holdingom i našim finansiranjem doprinosimo daljnjem rastu kompanije. Bili smo svjedoci razvoja AS Holdinga poslednjih godina i rado ćemo svojim finansiranjem doprineti daljim ambicijama kompanije.”

Predsjednik Uprave AS Holdinga Rusmir Hrvić dodao je: “Početak saradnje sa EBRD-om jednom od najvećih međunarodnih finansijskih institucija, predstavlja značajan korak za AS Holdinga i njegove članice. Ovo je dokaz naše kvalitete i standarda koji su u skladu sa strogim zahtjevima EBRD-a. Nadam se da je današnje potpisivanje samo početak jedne uspješne priče u godinama koje su ispred nas“.

AS Holding je grupa diversificiranih djelatnosti vezanih za agrobiznis, koja se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda uključujući brašno, hljeb, kafu, konditorske / slastičarske proizvode, gotovu hranu, flaširanu vodu i sol, a svi proizvodi se prodaju u zemlji i u inostranstvu. Od 2018. godine Grupa je imala oko 4.500 zaposlenih i godišnje prihode od 145 miliona eura.

Tržište robe široke potrošnje (FMCG) u Bosni i Hercegovini i dalje je atraktivno, potaknuto ekonomskim rastom, rastom raspoloživih prihoda, poboljšanjima u smislu dostupnosti i raznolikosti pakiranih prehrambenih proizvoda i širenjem maloprodajnog prostora.

EBRD kontinuirano pruža podršku razvoju agrobiznisa od 1996. god. od kada je počela svoje djelovanja u zemlji. Do danas, EBRD je uložila 2,5 milijardi eura u 171 projekat u svim sektorima gospodarstva u zemlji. Potaknuta Godišnjom skupštinom EBRD-a koja se održala u Sarajevu u maju 2019., Banka je zabilježila novi rekordni rezultat za Bosnu i Hercegovinu, investirajući samo u prošloj godini 315 miliona eura u 20 projekata.

