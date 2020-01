Počeli radovi na iskopu južnog portala tunela Počitelj

Započeli su iskopi na južnom portalu tunela Počitelj, kao i iskopi temelja za natputnjak Orlovača.

Projekat Počitelj – Zvirovići je podijeljen u dva lota: LOT1: Počitelj – početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj – Zvirovići i LOT2: most Počitelj. Radovi su ugovoreni po Crvenom FIDIC-u, navode u saopštenju iz JP “Autoceste FBiH”.

Poddionica Počitelj-Zvirovići u ukupnoj dužini od 11,1 km je od izuzetne važnosti za Hercegovinu, jer će njenom izgradnjom ovaj dio Bosne i Hercegovine biti direktno povezan autocestom s Međugorjem i Europskom Unijom (granični prijelaz Bijača s Republikom Hrvatskom).

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići finansira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Najznačajniji objekt na poddionici je most Počitelj ukupne dužine 945 metara i maksimalne visine 100 metara, čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve. Osim mosta, na poddionici će se graditi i petlja sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama do regionalne ceste Buna – Domanovići i magistralne ceste M-17, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.

Predviđeni rok izgradnje za LOT1 je 24 mjeseca, a za LOT2 30 mjeseci.

Izvođač radova za LOT1 je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), dok je izvođač radova za LOT2 (Most Počitelj) konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina).

