Izvoz iz BiH u padu, uvoz u porastu

Blago povećanje izvoza u ovoj godini zabilježeno je na području Tuzlanskog kantona. U Kantonalnoj privrednoj komori, navode da je jedan od prioriteta preduzimanje mjera na povećanju investicija.

Nedret Kikanović, predsjednik Privredne komore Tuzlanskog kantona gostovao je u Regionalnom dnevniku “BHT1” tim povodom.

On je istakao da postoji rast izvoza od 5,4 posto, te rast uvoza od 12 posto, a po njegovim riječima, to se dešava jer je ovaj kanton veliko industrijsko sjedište, a to se “na kraju godine poravna”.

Govoreći o radu Komore u godini na izmaku, Kikanović ističe kako se dosta radilo na edukaciji i na promociji privrede ovoga kantona u regionu i zemlji.

Kikanović je istakao i program Digitalne komore koji će privrednicima uvelike olakšati pristup informacijama.

Govoreći o investicijama, Kikanović kaže da su investicijske klime u okruženju puno bolje nego u BiH te da, ako BiH želi investicije, onda i sama mora pratiti te trendove.

