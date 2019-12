Ove zime #važnomije pokloniti topao obrok i učiniti dobro djelo

Posebne i najljepše dane u godini zabilježite fotografijom u našem prazničnom kutku, a dijeljenjem fotografije na društvenim mrežama uz hešteg #važnomije UniCredit Bank će donirati 1 KM za pomoć radu Narodnim kuhinjama.

Posljednji mjesec u godini je poznat po darivanju najbližim. Ovo je vrijeme da mislimo na druge ljude, učinimo da im bude bolje, pružimo pažnju, ljubav i toplinu u ovim hladnim zimskim danima. Pozivamo vas da zajedno sa nama upotpunite čaroliju ovogodišnjeg darivanja, kreirate uspomene i činite dobro. U prazničnim danima koji su pred vama, zastanite na centralnom mjestu zimske zabave, Trgu oslobođenja – Alija Izetbegović u Sarajevu i na prelijepom šetalištu u ulici Nikole Šubića Zrinjskog u Mostaru kako biste doživjeli pravu zimsku bajku koja vam donosi ledenu magiju novogodišnjih praznika. Među mnoštvom dekorativnih elemenata koji vas očekuju, pronađite i praznični kutak UniCredit banke u kojem se nalazi čarobni okvir za fotografisanje. U okviru koji smo pripremili za vas, fotografijom zabilježite posebne i najljepše dane u godini, a dijeljenjem fotografije na društvenim mrežama uz hešteg #važnomije UniCredit Bank će donirati 1 KM za pomoć radu Narodnim kuhinjama širom Bosne i Hercegovine. Potrudimo se da zajedno poklonimo i nekome drugom topao obrok i dostojan život. Podijelite fotografiju putem društvenih mreža uz hešteg #važnomije i pridružite se našoj inicijativi! Podignimo svijest o važnosti poboljšanja socijalnog stanja najugroženijih kategorija stanovništva u BiH.

Mislite da je to sve? Ipak nije! Zimske radosti su važne, stoga smo u ledenom parku na Trgu oslobođenja – Alija Izetbegović u Sarajevu za djecu do 12 godina, obezbijedili besplatno klizanje svaki dan u terminima od 12:30 do 13:30 sati i 18:30 do 19:30 sati.

Želimo vam sretne praznike i vidimo se u zimskim gradovima!

