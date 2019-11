Banjalučanke pokrenule jedinstvenu fabriku leda u BiH: “Skulpture od leda sve popularnije”

Fabriku leda “Led Ledeni” pokrenule su dvije žene iz Banjaluke koje su poznate javnosti, jer se bave javnim i humanitarnim radom, a to su Adriana Basara, novinarka i pokretačica mnogih humanitarnih akcija, i Željka Perišić Ninković, koja pored svog posla vodi i Servis centar “Dajte nam šansu-Zvjezdice”.

Njih dvije su prve žene koje se bave ovim poslom u BiH, a ističu da su jedina kompanija koja, osim leda za ugostiteljstvo, ima premium led. Riječ je o sporo topivom ledu za luksuzna pića. Nedavno su se predstavile i sa skulpturama od leda koju rade akademski umjetnici. Pored toga, kažu da u ledu mogu zalediti bukvalno sve – ruže, slike, pića…

I pored mnogih obaveza koje imaju, njih dvije su se upustile u ovu preduzetničku priču, jer smaraju da gradu mogu ponudi nešto novo i zanimljivo.

Adriana Basara nam kaže da se zbog svog posla kreće mnogo među ljudima, tako da ima priliku i čuti šta ljudima treba, pa su Željka i ona došle na ideju da gradu ponude nešto jedinstveno na našim prostorima, ne samo u Banjaluci, RS, već i u cijeloj BiH.

“ICE-DAMIS je mlada kompanija i bavi se proizvodnjom više vrsta leda za ugostiteljstvo. Kao zanimljive izdvojila bih ruže u ledu, napravili smo Kastel u ledu, jer smo mi banjalučki brend i nadamo se da ćemo kao takvi biti prepoznati na ovom tržištu. Imali smo ogromna ulaganja u samom početku rada, od nabavke mašina koje se ne mogu nabaviti na našim prostorim i morali smo ih uvesti iz inostranstva, do nabavke termo boksova, u kojima se može održati led i do deset sati, da se ne topi i te boksove takođe moramo da nabavljamo iz inostranstva i oni zaista mnogo koštaju”, kaže za “Buku” Adriana i trenutno su, dodaje, i dalje na pozitivnoj nuli što se tiče samog poslovanja, ali se zbog rasta interesovanja nada da će se i to ubrzo promijeniti.

Adriana kaže da sve popularnije postaju skulpture od leda koje rade akademski umjetnici i na taj način podržavaju i njihov rad. Umjetnici koji prave skulpture od leda su Nina Babić, Bojan Mikulić i Milan Knežević.

“Ovim putem dajemo priliku akademskim umjetnicima da rade ono što nisu mogli raditi do sada, a i mi naš proizvod podižemo na jedan veći nivo”, ističe Adriana.

Adriana je majka četvero djece, ali i pored poslovnih i privatnih obaveza, uspijeva da se u posveti i volonterskom radu, po čemu je mnogi Banjalučani poznaju.

Što se tiče poslovanja, Led ledeni ima besplatnu dostavu leda do ugostiteljskih objekata, pa su zbog toga zaposlili radnika koji dostavlja led.

“Što se tiče skulptura od leda, najviše se traži srce, koje se koristi za vjenčanja, imamo skulpture u obliku brojeva za rođendane. Interesantne su i skulpture koje u sebi imaju logo kompanije koja vrši neku promociju. Možemo da napravimo Kastel, dajak. Pokušavamo da napravimo ono što bi ljudima bilo zanimljivo”, kaže naša sagovornica.

Željka Perišić Ninković rekla je da su jednom prilikom ona i Adriana bile u Češkoj, gdje su vidjele prelijepe predmete od leda koji se prave, pa su poželjele da i one to rade u Banjaluci.

“Da bi opstali na tržištu vi se morate izboriti za neko svoje mjesto, ali možda je neka naša olakšavajuća okolnost to što smo jedinstveni na području RS i BiH, pogotovo sa skulturama, ali ipak nije lako opstati. Zaista se borimo, jako puno radimo i većinu poslova ostvarujemo preko ličnih poznanstava, jer još uvijek nismo došli na nivo da poslujemo sa većim kompanijama, a to nam je cilj u budućnosti”, kaže za “Buku” Željka.

Željka ima dva posla i majka je dvoje djece, ali uz podršku porodice uspijeva da nađe vremena i za privatni posao koji je pokrenula.

“Usklađivanje svega je teško, ali zato tu uskače porodica, bake, dede, stričevi i strine, koji su tu za dane kad imamo puno posla i cjelodnevne promocije. U tim momentima porodica je ta koja pomaže, ali u svakom slučaju, nije jednostavno uskladiti sve, a da to postignete na jednom nivou koji je dobar i zadovoljavajući i da ne trpi kvalitet”, istakla je Željka.

Što se tiče budućnosti, Željka nam kaže da se nada da će prošiti svoje poslovanje i van teritrorije grada Banjaluka gdje trenutno posluju, a da će svoje skulpture i premium led moći plasirati na području cijele BiH.

