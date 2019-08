Kad Njemačka kihne, Bosna i Hercegovina dobije gripu

Advertisements Loading..

S obzirom na činjenicu da je Njemačka naš najznačajniji vanjskotrgovinski partner, s pravom se postavlja pitanje kakav bi efekat recesija u Njemačkoj mogla imati na BiH.

Usporavanje

“Možemo slobodno reći da je zlatno doba ekonomskog rasta Njemačke prošlo, ali još je suviše rano tvrditi da je Njemačka u recesiji, možemo govoriti o tehničkoj recesiji. Prije svega, nezahvalno je predviđati događanja, prvenstveno iz razloga što se radi o politički izazvanoj recesiji (trgovinski rat Amerike i Kine, prijetnje izlaska Velike Britanije bez dogovora iz Brexita), a ne postoje realni ekonomski razlozi. Ukoliko se dogodi da se i u narednom periodu nastavi negativna tendencija po realnu ekonomiju, prvenstveno Njemačku, zatim Italiju itd, svakako će imati utjecaj na ekonomiju BiH”, kazala je za “Oslobođenje” Belma Hasić, stručna saradnica u sektoru za makroekonomski sistem Vanjskotrgovinske komore BiH.

U polugodišnjem izvještaju o vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH sa Njemačkom uočeno je smanjenje izvoza za jedan posto i smanjenje uvoza iz Njemačke za oko dva posto u odnosu na isti period prethodne godine.

“Strah od stagnacije njemačke ekonomije je opravdan za privatni sektor u BiH jer uveliko ovisi o narudžbama iz Njemačke, prvenstveno u automobilskoj i elektroindustriji”, istakla je Hasić.

Da će usporavanje njemačke ekonomije imati utjecaja i usloviti usporavanje ekonomije u BiH, potvrdio nam je i Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

“Ilustrativno rečeno, kada u Njemačkoj neko kihne, u BiH svi gripu dobiju. Stoga, može se reći da će eventualna recesija sigurno imati utjecaja na bh. privredu. Još se možemo nadati da neće biti neka ozbiljna recesija, ali ako to bude slično događajima iz 2008, to bi sigurno došlo i do nas, mada sa nešto zakašnjenja jer to ima neku svoju inerciju”, kazao je Smailbegović.

Prema njegovim riječima, i u slučaju recesije, Njemačka će “odmah povući ručnu” jer su oni vrlo oprezni i ništa ne prepuštaju slučaju.

Pad

“To, prije svega, znači da će se odreći namještaja, novih automobila, dok će se nešto manje štedjeti na hrani ili garderobi. Znači, oni će dobro odvagati stvari, a bojim se da bi to moglo imati velikog utjecaja, prije svega na bh. industriju namještaja, koja je u suficitu i ostvaruje veliki izvoz”, kazao je Smailbegović.

Da nekog, nažalost negativnog, efekta već ima, pokazuju podaci Vanjskotrgovinske komore BiH prema kojima je u prvih šest mjeseci došlo do smanjenja izvoza namještaja za skoro 13 posto.

“Usporavanje njemačke ekonomije(kao i slabljenje dolara) utjecat će na usporavanje ekonomije i u BiH, našim izvoznicima će se smanjiti cijena robe, rast će troškovi poslovanja, a mogući su i novi otkazi. Moguće je da će biti blaga tendencija smanjenja izvoza, ali Njemačka ima mjere kojima može odgovoriti na turbulencije za razliku od BiH. Jedina preventiva je politička stabilnost i ekspanzija javnih investicija”, smatra Hasić.

Slično upozorenje ima i Smailbegović, koji naglašava kako još ne znamo sa sigurnošću šta nas čeka, ali “organi vlasti bi morali razmišljati o tome, donijeti neke mjere, a ne čekati da bude prekasno”.

