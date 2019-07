Čelnici otkrili kakvo je stanje u preduzećima ZOI ‘84, Sarajevo šume…

Advertisements

Turistička zajednica odgovorila na kritike: O Jazz Festu, Solomunu, tramvaju…

Ranije su iz vladajuće šestorke u Kantonu Sarajevo ukazali na stanje u drugim javnim preduzećima i institucijama koje su zatekli nedugo nakon što su počeli obnašati vlast, prenosi “RadioSarajevo“.

“Odmah smo krenuli s ispravkama u cilju transparentnosti. Rekli smo da ćemo raditi na transparentnosti aplikacije poticaja. Komisiju za dodjelu poticaja ćemo proširiti na sedam ljudi, a do sada je brojala tri čovjeka. Bile su 33 aplikacije za poticaje, sada ih je preko stotinu. Plaćao se softver preko 60.000 maraka, a kada nije funkcionisao zvale su se kolege iz Beograda. Taj nametnuti softver smo zamijenili s onim koji košta 8.000 maraka i čije održavanje košta 700 maraka”, rekao je Bašić i dodao:

“Od kako se pojavio novi menadžment krenuli se u naplaćivanje usluge. Znate da hoteli na Ilidži eksploatišu termalnu vodu na dva izvora bez ugovora o koncesiji, kao i to da nisu plaćali usluge. To je pokazao inspekcijski nalaz. Izuzetno važnim smatram da zaustavimo egzodus mladih iz KS i BiH. Zato smo kreirali niz projekata. Za podršku mladima je bilo svega nula maraka, a sada je to dva miliona maraka. Zajedno sa UNDP-om smo osigurali milion maraka samo za ideju za Start Up, što rijetko ko radi jer je mali povrat novca. Dodjela novca će biti transparentna. Izdvojili smo 840.000 maraka za zapošljavanje u obrtima, naročito u turizmu. Poljoprivrednicima smo povećali sredstva na 4,6 miliona maraka”, istaknuo je Bašić.

“Prošle godine niko nije aplicirao sredstva za IT sektor, a sada je apliciralo 11 firmi. I ta sredstva smo povećali. Sistemom stipendiranja studenata elektrotehnike ćemo ih obvezati da jedno vrijeme nakon studija ostanu u zemlji i ovdje koriste svoja znanja. Finaliziramo proces za dodjelu koncesije za dvije HE u Ilijašu. Nadam se da ćemo u narednih 60 dana finalizirati ugovore sa firmom koja je aplicirala. Ona djeluje kredibilno i vrijednost investicije je 30 miliona maraka. Desit će se prvi put da KS proizvodi struju”, rekao je Bašić.

Direktor Uprave za šumarstvo KS Edib Hamzić je ukazao na nedostatak čuvara šuma, kao i na nedostatak njihovih kontrolora. Upozorio je da ne postoji kontrola šuma vikendom i drugim neradnim danima. Zato je apelovao da se zaposli veći broj ljudi, te da se druge institucije angažuju na zaštiti šuma.

“Kroz prostorne planove se treba voditi računa da se ne umanjuje šuma. Općine imaju svoje interese i treba nekad izaći u susret. Ali treba voditi računa o šumama. Postoji prijedlog da stvaramo urbane šume. Teško je izvršiti procjenu kolika je šteta zbog bespravne sječe drveća jer su neki slučajevi registrovani, a neki nisu. Uglavnom se takvi slučajevi kažnjavaju malim kaznama”, rekao je Hadžić.

Direktor ZOI ‘84 je upozorio na velike probleme u ovoj firmi koji iznose više od deset miliona maraka. Odgovornim smatra prethodne uprave za probleme u kompaniji.

“Bivši direktor Nevres Alispahić je posljednjeg dana mandata zaposlio 16 ljudi na neodređeno… Rađeno je na projektima koje građani nikad nisu vidjeli i nikada neće vidjeti. Oni nikada nisu ni završeni. Jedan od njih je vertikalni transport. Sve su to novci građana Kantona Sarajevo”, tvrdi Magoda.

Naglasio je i to da su se kupovale mašine, strojevi koji nisu upotrebljivi. Tvrdi da se radi na osvjetljavanju i osnježavanju staze na Bjelašnici.

Kako je kazao, mora se iskoristiti Igman jer ima veliki potencijal za šta treba raditi. Naveo je to da nije bilo rada i da se samo tražilo od Vlade KS. Kao zapostavljenim je istakao i Trebević na kojem se može, kako je rekao, napraviti turistički bum zbog bob staze. Obećao je da će za tri do četiri godine Bjelašnica i Igman biti u potpuno drugačijem stanju. Također tvrdi da se upravljanje ovom kompanijom potpuno promijenilo.

V.d. direktor ‘Sarajevo šuma’ Amir Joldo je poručio da postoje problemi u ovom preduzeću. Izdvojio je to da su godinu dana stajale četiri mašine vrijedne više od milion maraka, a koje se koriste za održavanje šumskih puteva. Prema njegovim riječima, sada su te mašine upotrebljive.

Naglasio je da su odblokirani mnogi projekti kao što je ambijentalno uređenje Huma, te da je preduzeće jedno vrijeme bilo i bez goriva.

Njegovo obećanje je da će se “šume približiti građanima, pa i kroz ambijentalno uređenje”. Mišljenja je da šume trebaju biti turistički centri, a kao primjer za to je naveo Tursku.

V.d. direktor Veterinarske stanice Nerves Bulaja je stanje u ovoj instituciji opisao kao katastrofalnim. I on tvrdi da se kupovala oprema koja nije bila korištena. Ukazao je i na nezakonito isplaćivala plate od februara prošle godine – bez znanja menadžmenta dodavši:

“Kršio se zakon i o javnim nabavkama kroz direktne sporazume vrijedne preko 50.000 maraka. Postoje mnogi sudski sporovi s radnicima za koje znamo da su najvjerovatnije izgubljeni odnosno da su presuđeni u korist radnika.”

Kao apsurdnim je naveo to što je plaćen svečani doček za Novu godinu, a rezultati firme, kako je kazao, katastrofalan.

