Šta Mijo Brajković uporno prešućuje: “Aluminij” plaća struju 78, a Željezara Zenica 42 eura po megavatsatu, ali…

Novinar Večernjaka konstatira kako Elektroprivreda HZHB samostalno ne može podmiriti potrebe konzumnog područja koje snabdijeva, a to je prostor bivše paradržave “Herceg Bosne” te je stoga Elektroprivreda prisiljena HZHB uvoziti struju i prodati je Aluminiju zbog čega je cijena koju plaća ova kompanija daleko veća od bilo koje u BiH.

Novinar dalje konstira kako je ministar energetike, industrije i rudarstva Nermin Džindić kazao da je neprihvatljiva cijena električne energije od 50 eura po megavatsatu koju je ponudio švicarski Glencore.

Aluminij sad plaća 78 eura po megavatsatu, dok istovremeno kompanija Mittal, bivša zenička Željezara, dobiva struju za 42 eura. A njihova potrošnja električne energije je čak pet puta manja od Aluminija, konstatuje novinar Večernjaka, koji u ovim podacima vidi očiglednu diskriminaciju Hrvata!

Tu je tezu davno postavo i razvio veliki manipulator Mijo Brajković, koji je konstantno upoređivao cijene električne energije Aluminijskog kombinata i zeničke Željezare, kako bi neupućene naveo na krivi zaključak kako je Vlada Federacije BiH zeničkoj kompaniji majka, a mostarskoj maćeha, navodi “Slobodna Bosna“.

Istina je da Aluminij i Arcelor ne plaćaju istu cijenu električne energije, ali ne zato što ih Vlada Federacije BiH različito tretira, nego zato što je riječ o kvalitativno različitim potrošačima. Naime, Aluminij jednako troši struju tokom 24 sata, dok zenička Željazara svoju elektroolučnu peć pali isključivo iza ponoći, kada je cijena struje na tržištu višesruko niža.

Tokom 24 sata, cijena struje jako varira: najskuplj je od 10 do 12 i od 14 do 16 sati, (ta se struja kolokvijalno zove “pikovnjača”) a najjeftinija je noću, posebno iza ponoći. Razlika između dnevne i noćne cijene električne energije, svuda u svijetu pa i u BiH, kreće se u rasponu od 80 do 120 posto, prenosi “Slobodna Bosna“.

Zahtjev da Aluminijski kombinat plaća jednaku cijenu struje kao zenički ArcelorMittal bio bi logičan samo pod uslovom da i jedna i druga firma troše struju u isto vrijeme. Ali to tehnološki, na žalost, nije moguće.

