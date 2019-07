Džemper ispleten u BiH našao se u časopisu “Vogue”

Advertisements

Džemper je djelo članice udruženja “Udružene” Rabije Fejzić, koja je, kaže, isplela i poslala četiri džempera. Dodala je kako joj je za prvi džemper trebalo 6-7 dana, te kako još uvijek nije svjesna uspjeha.

“Pa naravno da znači mnogo, ali još uvijek nisam svjesna koliko to znači. Nekako sam preopterećena poslom i pod euforijom tako da nisam još svjesna koliko to znači”, kazala je Rabija Fejzić.

Po povratku iz Francuske Nadira Škaljić je došla na ideju da osnuje udruženje koje će se baviti profesionalnim pletenjem, a koje bi moglo da odgovori na zahtjeve zapadno-evropske mode.

“I to se ustvari desilo kada sam došla sa svojim sinom, koji je tada bio beba i kupila sam mu neki džemper sa heklanim cvijetićima od jedne žene koja je radila za udruženje koje se bavi pletenjem i koje je ustvari okupljalo žene civilne žrtve rata”, kazala je Nadira Škaljić, predsjednica udruženja “Udružene”.

Potresena njihovom pričom, Nadirino udruženje sada broji više od 300 žena kojima je pletenje jedan vid terapije.

“Žene koje su preživjele razne traume, generalno žene u BiH koje nose veliko breme i društva i politike, u tom periodu dok pletu ustvari ne razmišljaju o svemu tome”, dodala je Škaljić.

“Ja mislim da nemam pletenja da bi mnoge svoje životne probleme bi uvijek nosila, ali kad imam pletenje to nekako ostavim iza, tako da me zaista smiruje, i to mi je neki vid terapije”, ispričala je Fejzić.

“Jako se divno osjećam. Mnogo toga sam naučila ovdje, s tim da vezem i vršim ispravke neke ako dođe do propusta i tako da me to opušta”, kazala je Mujesira Škrijelj, članica udruženja.

Nešto više od godinu dana udruženje “Udružene” organizuje kurseve pletenja za početnike, ali i za one napredne koje žele usavršiti svoje znanje.

Advertisements

loading...

Facebook komentari