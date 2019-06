Proizvodnja sitnih kućanskih aparata otvara novih 100 radnih mjesta u Orašju

Advertisements

Radi se o menadžeru jednog američkog investicijskog fonda zadužen za tržište Dalekog istoka sa sjedištem u Singapuru. Rođen je u Njemačkoj, posljednjih pet godina živi u Singapuru, gdje radi na istočnoazijskom tržištu, ima kompanije u Švicarskoj i Singapuru. Dugo godina se bavi proizvodnjom i distribucijom kućanskih aparata i ne krije zadovoljstvo započetim biznisom u Orašju.

Jozo Puškarić, izvršni direktor Maxhofe Gruppe Orašje kazao je za portal Akta.ba da je vlasnik donio odluku da pokrene proizvodnju sitnih kućanskih aparata za evropsko tržište.

Kompanija je prošle godine započela izgradnju poslovnog objekta u ovoj poslovnoj zoni u koju će investirati oko dva miliona KM.

“Do kraja ovog mjeseca bi trebala biti završena krovna konstrukcija. Radi se o objektu od preko 3.000 m2 koji se gradi po sistemu monolitne gradnje. Nakon toga, planiramo izgradnju još jednog objekta do 7.000 m2 minimalno i još nekoliko propratnih bitnih objekata”, kazao je za Puškarić za “Akta.ba“.

Prema njegovim riječima, dugo vremena su tražili pogodnu lokaciju za tvornicu i imali su razne ponude. Ističe da je u Orašju napravljena jako povoljna poduzetnička klima za investitore koja se graniči sa uslovima koje imaju u Njemačkoj.

“Naš vlasnik koristi svaku priliku da promovira Orašje, a ovakav način rada daje mu za pravo da svojim poslovnim partnerima u Kini i Singapuru preporuči da dođu i investiraju. Trenutno je u razgovorima sa još dvije tvrtke koje razmišljaju o ulaganjima u Bosnu i Hercegovinu”, priča nam Puškarić.

Podcrtava da su svi bili skeptici kada su se odlučili na proizvodnju kućanskih aparata, jer je tržište prezasićeno tom vrstom robe.

“Ono što nas odvaja od drugih je kvalitet i ka tome je usmjerena cijela naša proizvodnja. Mi smo novi model napravili tako da kupcu možemo garantirati kvalitet. Ipak, ukoliko i dođe do tehničke greške, kupac ima mogućnost da ga vrati na licu mjesta bez provjere i zamijeniti za novi”, navodi on.

Paralelno sa ovom investicijom, krenuli su i sa proizvodnjom u Kini kako bi kompletnu proizvodnju mogli prenijeti u Orašju kada se pogon završi.

Za početak planiraju zaposliti oko 100 radnika i ne brinu za pronalazak radne snage.

“Ukoliko se radniku ponudi kvalitetno radno mjesto i okruženje, normalno radno vrijeme uz povoljnu novčanu satisfakciju, poštivanje svih zakona i ugovora o radu, onda je radnika vrlo lako naći”, smatra on, dodajući da su nedavno imali otvoren konkurs, te je siguran da će vrlo lako popuniti ta radna mjesta.

“Vođeni smo motivom vlasnika koji hoće ponuditi radna mjesta po njemačkim standardima. Odlučili smo da idemo u proizvodnju kvalitetnih proizvoda, a cjenovno prihvatljivih. Da bismo to postigli, potrebna je učinkovitost radne snage. To se može postići samo stvaranjem pozitivne klime, stvaranjem obiteljske atmosfere, da radnici rade normalno radno vrijeme i u tim uvjetima ljudi su puno motiviraniji. Naravno sve to mora pratiti finansijska satisfakcija”, naglašava on.

Inače, za nešto više od godinu dana, kompanija je ostvarila snažan prodor na tržištu.

Nakon sajma u Mostaru gdje su potpisali ugovor sa Hrvatskim poštama, na tržište su ušli veoma brzo. Zastupljeni su u preko 140 prodajnih mjesta u BiH. Trenutno su u pregovorima sa dobavljačima u Hrvatskoj za ulazak u svim vodećim trgovačkim lancima, a put im je široko otvoren i prema Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, čak i u Azerbejdžanu.

“Krenulo je kao hobi, ali se završilo kao jako skup hob i prelazi u ozbiljnu investiciju. Osluškujemo i pratimo tržište i pozitivni rezultati su tu”, zaključuje izvršni direktor Maxhofa.

