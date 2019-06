U četvrtak potpisivanje Ugovora o izgradnji dionice Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići

Advertisements

Ugovor će potpisati Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH u ime investitora, a u ime izvođača za LOT 1, Yanming Liu, predstavnik China State Construction Engineering Corporation Ltd., (Kina), te Yang Bo, u ime konzorcija izvođača radova AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i PowerChina RoadBridge Group Co. Ltd. (Kina) za LOT2.

U svojstvu svjedoka, ugovor će potpisati ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić, u ime China State Construction Engineering Corporation Ltd. Yanjun Li, a u ime konzorcija izvođača radova AzVirt L.L.C, Sinohydro Corporation Ltd. i PowerChina RoadBridge Group Co. Ltd. svjedok potpisivanja ugovora bit će Ahmet Murat Turkoglu.

Vrijednost ugovora za izgradnju LOT-a 1 (petlja Počitelj – početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj – petlja Zvirovići) iznosi 56.522,840,50 eura bez PDV-a.

Vrijednost ugovora za izgradnju LOT-a 2 (Most Počitelj) iznosi 28.114.889,53 eura bez PDV-a.

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići finansira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom investicijskom bankom (EIB).

Trasa autoceste poddionice Počitelj – Zvirovići je dio dionice Počitelj – Bijača.

Poddionica Počitelj – Zvirovići duga je 11,75 kilometara, a najznačajniji objekt na poddionici je most Počitelj ukupne dužine 945 i maksimalne visine 100 metara, čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve. Osim mosta, na poddionici će se graditi i petlja s naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama do regionalne ceste Buna – Domanovići i magistralne ceste M-17, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.

Predviđeni rok izgradnje za LOT 1 je 24 mjeseca, a za LOT 2 je 30 mjeseci.

