Budžetom za narednu godinu predviđeno 66 miliona KM poticaja za bh. poljoprivrednike

Osim toga, Rebalansom budžeta za 2017. godinu predviđeno je 7,7 miliona KM iz klirinškog duga za saniranje naslijeđenih dugovanja u poljoprivredi iz 2014.

“Ova Vlada je započela mandat sa oko 50 miliona KM duga. Do danas je taj dug značajno smanjen, a prije svega osigurali smo redovnost isplata. Danas je, na primjer, poljoprivrednicima uplaćeno blizu osam miliona KM poticaja za proizvodnju. Svakako novac iz rebalansa nije dovoljan za saniranje svih ostalih dugovanja i to moramo uzeti u obzir prilikom utvrđivanja budžeta za 2018. godinu. Do usvajanja prijedloga budžeta otvorit ćemo razgovore unutar Vlade, kao i udruženjima poljoprivrednika kako bi naredne godine konačno riješili ovaj problem u potpunosti”, izjavio je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Šemsudin Dedić.

Prema podacima ministarstva slijedeće godine poljoprivrednicima u Federaciji bit će na raspolaganju još oko 35 miliona KM kroz projekte Svjetske banke i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede IFAD. Radi se o namjenskim sredstvima za razvoj sistema navodnjavanja, izgradnju hladnjača, povećanje konkurentnosti, izgradnju infrastrukture i poboljšanje uslova života u ruralnim sredinama.

Od velikog značaja za bh. poljoprivrednike bilo bi usvajanje Strateškog plana ruralnog razvoja na državnom nivou koji bi omogućio da u periodu od 2018. do 2020. godina na raspolaganju bude još najmanje 90 miliona eura za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja.

Ukoliko Strateški plan ne bude usvojen, BiH neće imati pristup EU fondovima sve do 2021. godine.

“Federacija BiH, kao i svih deset kantona i Brčko Distrikt, dali su saglasnost na Strateški plan ruralnog razvoja BiH. Čeka se još jedino odgovor Republike Srpske. Ovim putem želim da pozovem Vladu RS da ne uskraćuje saglasnost na ovaj dokument, jer ako se on usvoji, umjesto da se dižu krediti, poljoprivrednici će dobivati bespovratna sredstva iz EU fondova. Ne bi se trebali nepotrebno zaduživati niti uvoditi kreditne linije za poljoprivredu, kakve sada uvodi Republika Srpska”, kazao je Dedić.

