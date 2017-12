U petak počinje skijaška sezona na Vlašiću

Cijena dnevne ski-karte, od 9 do 16 sati, iznosit će 27 KM, dok će 18 KM koštati poludnevna ski-karta, od 9 do 12:30 sati ili od 12:30 do 16 sati.

Advertisements

U pripremi su i baby ski-lift i ski-lift u vlasništvu poduzeća “Eko Fis”, pa se očekuje i njihovo stavljanje u funkciju do 15. decembra, ukolikotemperature zraka budu dovoljno niske.

“Prema informacijama iz hotela na Vlašiću, rezervacije smještaja su u skladu s očekivanjima, a posebna potražnja je za doček Nove godine i januar iduće godine, dok su pojedini objekti rezervirani i do 15. februara 2018. godine”, kazao je direktor Turističke zajednice SBK-a Miroslav Matošević.

Dodao je da će povodom zvaničnog otvaranja zimske turističke sezone u SBK-u biti upriličena prigodna manifestacija na Vlašiću od 22. do 24. decembra.

Advertisements

loading...

Facebook komentari