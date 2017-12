CEO konferencija u Banja Luci: 300 učesnika uživalo je u danu ispunjenim životnim pričama, zabavom i motivacijom

Ove značajne brojke danas su se još uvećale, nakon održane CEO konferencije u Banjoj Luci.

Na CEO konferenciji, učesnici su imali priliku poslušati životne i karijerne priče uspješnih ljudi iz raznih oblasti koji rade i grade svoju budućnost upravo ovdje u Bosni i Hercegovini. CEO Banja Luka je održana na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci sa blizu 300 učesnika, te je iznova dokazala da se trud, rad, zalaganje isplati, te kroz inspirativne govornike potakla na proaktivnu ulogu mladih u kontekstu njihovih karijera.

Učesnicima su se obratili Danijela Topić, predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske i direktor firme Lucido D.O.O., Zoran Vučenović, direktor prodaje Društva za zastupanje u osiguranju WVP a.d. Banja Luka, koje je član WVP grupacije iz Austrije, Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik medijskog projekta BUKA, Danijela Bašić, menadžer za ljudske resurse u EuroExpress-u. Na konferenciji će svoja iskustva prenijeti i Nemanja Majdov, odvajač zlata na Svjetskom šampionatu u džudou i jedan od najmlađih šampiona svijeta, John Crwovner, programski savjetnik u CARE International Balkans, te Una Dakić i Lazar Stanišljević, osnivači LU Architects-a, dizajnerskog studia orijentisanog na specifičan pristup dizajnu.

CEO konferencija je i danas uspjela pobiti ustaljene stereotipe o uspjehu u BiH. Pokazala je da su mladi Bosne i Hercegovine proaktivni, spremni da rade na sebi, spremni da stoje iza svojih ideja, spremni da budu pokretači promjena u društvu i spremni da zajedno kreiraju ljepšu budućnost u našoj zemlji.

Kao i od samog početka Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizuje CEO konferenciju u saradnji sa 7 regionalnih ekonomskih fakulteta i Projektom zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švicarske.

Ovogodišnji suorganizatori CEO konferencije su Sberbank BH i Sol Azur & Buenavista, a partneri Mistral, Coca – Cola HBC B-H, EuroExpress, Inside by Ećo, ID-S Consulting, Institut za razvoj mladih – KULT, MANIA, PwC Bosna i Hercegovina, Violeta, Blow Up, AT Store, Bimal, Vijeće stranih investitora u BiH, Centar za promociju civilnog društva – CPCD, Centar za poslovnu edukaciju, Klas, Sunnyland, Stomatološka ordinacija "dr Muhamed Tafi“, UN – Volonteri Ujedinjenih nacija, Vispak.

