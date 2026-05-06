Ovo je najprofitabilnija avio-kompanija na svijetu

U godišnjem izvještaju objavljenom 7. maja u Dubaiju, tvrtka navodi da je unatoč izazovima i poremećajima u posljednjem mjesecu fiskalne godine ostvarila najbolje rezultate u svojoj povijesti .

Ukupni prihodi Emirates Grupe porasli su za tri posto i dosegnuli rekordnih 150,5 milijardi dirhama, dok su se novčane rezerve Grupe povećale na 59,6 milijardi dirhama. EBITDA je iznosila 41,1 milijardu dirhama, što dodatno potvrđuje snažnu operativnu profitabilnost tvrtke, piše Avio Portal.

Sama zrakoplovna kompanija Emirates zadržala je titulu najprofitabilnije zrakoplovne tvrtke na svijetu . Dobit prije oporezivanja dosegla je 22,8 milijardi dirhama, s profitnom maržom od impresivnih 17,4 posto. Prihodi tvrtke porasli su na 130,9 milijardi dirhama, dok su novčane rezerve dosegle rekordnih 54,9 milijardi dirhama.

Predsjednik uprave i izvršni direktor Emirates Grupe, Ahmed bin Said Al Maktoum, istaknuo je da rezultati potvrđuju otpornost poslovnog modela tvrtke, temeljenog na sigurnosti, kvaliteti usluge, inovacijama i ulaganjima u ljude i tehnologiju.

„Prvih jedanaest mjeseci fiskalne godine bilo je iznimno snažno za cijelu Grupu. Potražnja za našim proizvodima i uslugama bila je snažna, a ulaganja u flotu, tehnologiju i brend dala su izvrsne rezultate. Međutim, krajem veljače vojni događaji ozbiljno su poremetili komercijalni zračni promet u regiji Perzijskog zaljeva“, rekao je Al Maktoum.

Dodao je da su brzo reagirali kako bi zaštitili zaposlenike, putnike i poslovanje te postupno nastavili s radom na Međunarodnoj zračnoj luci Dubai (DXB). Iako je kapacitet putnika još uvijek nešto manji nego prije poremećaja, teretni promet se značajno povećao kako bi se osigurao prijevoz ključne robe.

Proširenje i modernizacija mreže

Tijekom godine, Emirates je nastavio širiti svoju mrežu i modernizirati flotu. Uvedene su četiri nove destinacije – Da Nang, Hangzhou, Siem Reap i Shenzhen – dok je broj gradova u mreži porastao na 152 u 80 zemalja. Tvrtka je dodatno razvila partnerstva s drugim prijevoznicima i sada surađuje s 32 partnera za dijeljenje kodova i 117 interlinijskih partnera, pružajući putnicima pristup više od 1700 destinacija diljem svijeta.

Tijekom godine flota je ojačana s 15 novih zrakoplova Airbus A350, te je do kraja ožujka Emirates imao ukupno 19 zrakoplova A350 koji su letjeli prema 21 destinaciji. Ukupan broj zrakoplova u floti dosegao je 277 , s prosječnom starošću od 10,8 godina.

Nove narudžbe zrakoplova od milijardera

Na Dubai Airshowu 2025., tvrtka je objavila nove narudžbe u vrijednosti od 41,4 milijarde dolara za dodatnih 65 Boeinga 777-9 i osam zrakoplova Airbus A350-900. Ukupna knjiga narudžbi sada uključuje 367 zrakoplova, čije će isporuke trajati do 2038. godine.

Emirates je u financijskoj godini 2025./26. prevezao 53,2 milijuna putnika, s faktorom popunjenosti kabine od 78,4 posto. Dobit nakon oporezivanja dosegla je rekordnih 19,7 milijardi dirhama, što predstavlja najbolji rezultat u povijesti tvrtke i jedan od najboljih rezultata globalne zrakoplovne industrije u promatranom razdoblju.

Rekordan broj putnika i ulaganja u iskustvo letenja

Veliki fokus tijekom godine bio je i na poboljšanju korisničkog iskustva. Emirates je započeo s instalacijom Starlink sustava za brzi internet u avionima, a do kraja ožujka 21 avion je već bio opremljen ovom tehnologijom. Nastavio se veliki program modernizacije kabine vrijedan pet milijardi dolara, u okviru kojeg je do sada obnovljen 91 zrakoplov.

Teretni odjel Emirates SkyCarga također je ostvario snažne rezultate, prevezavši 2,4 milijuna tona robe, što je povećanje od tri posto u odnosu na prethodnu godinu. Prihod segmenta SkyCarga iznosio je 16,2 milijarde dirhama i činio je 12 posto ukupnih prihoda Emiratesa.

Tvrtka dnata ostvarila je dobit prije oporezivanja od 1,6 milijardi dirhama i rekordne prihode od 23,6 milijardi dirhama. Rast je zabilježen u svim poslovnim segmentima, posebno u zračnim operacijama i ugostiteljstvu. Tijekom godine dnata je opslužila gotovo 889.000 zrakoplova i prevezla 3,2 milijuna tona tereta diljem svijeta.

Više od 130 tisuća zaposlenika i ambiciozni planovi za budućnost

Tijekom 2025./26. godine, Emirates Group uložila je ukupno 17,9 milijardi dirhama u nove zrakoplove, infrastrukturu, opremu i tehnologiju, dok se broj zaposlenika povećao za osam posto i sada prelazi 130 tisuća.

Govoreći o očekivanjima za nadolazeću godinu, Sheikh Ahmed istaknuo je da Grupa ulazi u 2026./27. s jakim financijskim rezervama i jasnom strategijom za nastavak rasta.

„Naši temelji su jaki. Poslovni model Emirates Grupe ostaje nepromijenjen. Pozicija Dubaija kao globalnog trgovačkog i turističkog središta ostaje ista. Naša ambicija da budemo najbolji na svijetu i da služimo svijetu ostaje jednako jaka“, rekao je Al Maktoum.

