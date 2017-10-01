Entrio grupa nastavlja regionalno širenje: Akvizicijom GIGS TIX-a potvrđuje status vodećeg ticketing igrača u juogoistočnoj Evropi

Entrio grupa povlači još jedan važan potez u okviru svoje regionalne ekspanzije.

Zvanično je potvrđena akvizicija Gigs Tixa, jedne od najprepoznatljivijih ticketing platformi u Srbiji i Crnoj Gori, čime Entrio grupa dodatno učvršćuje svoju poziciju kao jedno od ključnih mjesta za organizaciju događaja u regiji.

Ovim potezom Entrio ne samo da širi svoje poslovanje, već uvodi i viši nivo operativnih, tehnoloških i sigurnosnih standarda u industriji događaja na regionalnom nivou.

Gigs Tix u ovu sinergiju donosi snažan ugled i više od 18 godina iskustva na najzahtjevnijim projektima. Osnovan u Novom Sadu, ovaj ticketing brend imao je značajnu ulogu u razvoju muzičke i festivalske scene u Srbiji i Crnoj Gori, kao i u razvoju online prodaje karata.

Kao dugogodišnji partner EXIT festivala i velikih međunarodnih turneja svjetskih zvijezda poput Madonne, Depeche Modea, Ed Sheerana, Metallice, kao i čuvenih Sensation White partyja i drugih događaja, Gigs Tix je izgradio ekspertizu u upravljanju kompleksnim projektima i masovnom prodajom.

Ovom akvizicijom Entrio grupa koja u BiH djeluje pod Entrio.ba platformom gradi sistem koji po dosegu i kapacitetima nema pravu konkurenciju u jugoistočnoj Evropi, ali i postavlja visoke standarde funkcionisanja cijele industrije događaja.

Grupa sada okuplja tim od 70 stručnjaka u šest lokalnih ureda, a objedinjeni rezultati dodatno potvrđuju lidersku poziciju: više od 12 miliona prodanih karata za preko 40 hiljada uspješno realizovanih događaja, više od 4 hiljade organizatora i preko milion kupaca.

Tehnološka prednost i viši sigurnosni standardi

Uz širenje tržišta, jedan od ključnih iskoraka odnosi se na dodatna ulaganja u sigurnost i pouzdanost sistema. Integracijom Gigs Tixa u Entrio infrastrukturu uvode se napredniji sigurnosni standardi, veća brzina i jednostavnost kupovine karata, kao i kontinuirana unapređenja u zaštiti podataka kupaca i organizatora.

– U praksi to znači sigurnije transakcije, stabilniji i brži sistem, nove funkcionalnosti te veću otpornost na izazove modernog digitalnog ticketinga, čime dodatno potvrđujemo spremnost Entrio platforme za prodaju najvećih i najkompleksnijih događaja – ističe Martin Jan Verschuijl, CEO Entrio grupe.

Spajanje s Gigs Tixom organizatorima u regiji olakšava širenje na tržišta Srbije i Crne Gore, uz zadržavanje lokalne ekspertize i stabilnosti poslovanja, ali i pristup tehnološki naprednijem i sigurnijem sistemu.

– Osnivači Gigs Tixa, zajedno s operativnim timom, nastavljaju voditi Gigs Tix u okviru Entrio grupe, a njihovo bogato iskustvo na značajnim projektima u EU i šire predstavlja snažno pojačanje za naš tim. Njihova ekspertiza donosi direktnu dodatnu vrijednost svim organizatorima u našem sistemu – dodaje Martin Jan Verschuijl.

Jedan sistem + neograničene mogućnosti za organizatore = veća prodaja

Jedan od ključnih narednih koraka bit će integracija Gigs Tixa na Entrio tehnološku platformu, čime organizatori dobijaju pristup najvećoj regionalnoj bazi kupaca, kao i savremenim alatima za automatizaciju poslovanja, upravljanje kompleksnim događajima i povećanje prodaje.

Berislav Marszalek, osnivač i Chief Innovation Officer Entrio grupe, ističe:

