Objavljene današnje cijene goriva: Pogledajte cijenu dizela

Prema podacima Ministarstva, cijena benzina BMB 95 iznosila je 2,91 KM po litri, dok je dizel BAS EN 590 (10 ppm) zadržan na razini od 3,69 KM po litri.

Uvid u kretanje cijena pokazuje kontinuiran rast od kraja veljače, pri čemu je dizel s razine od oko 2,35 KM krajem veljače porastao na gotovo 3,70 KM sredinom travnja. Istodobno, cijena benzina BMB 95 povećana je s približno 2,32 KM na 2,91 KM po litri.

Iz Ministarstva navode kako su u razdoblju od 28. veljače do 14. travnja evidentirana ukupno 9.914 obrasca koji se odnose na dizel, te 5.024 obrasca za premium bezolovni benzin 95, što ukazuje na intenzivno praćenje kretanja cijena na tržištu.

Podsjećaju kako je u Federaciji BiH i dalje na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, kojom je maksimalna marža za veleprodaju ograničena na 0,06 KM po litri, a za maloprodaju na 0,25 KM po litri naftnih derivata.

Nadzor nad primjenom ove odluke kontinuirano provode federalni i županijski tržišni inspektori, s fokusom na kontrolu formiranja veleprodajnih i maloprodajnih cijena.

Iz Ministarstva također podsjećaju kako građanima stoji na raspolaganju mobilna aplikacija FMT FBiH oil info, koja omogućava praćenje cijena goriva na benzinskim crpkama, ali i prijavu eventualnih nepravilnosti.

Prema dostupnim podacima, broj korisnika ove aplikacije u ožujku 2026. godine dosegnuo je gotovo 100.000, što potvrđuje njen značaj u informiranju potrošača.

Facebook komentari