Kabinsko osoblje Lufthanse započelo štrajk u ponoć

Kabinsko osoblje njemačke aviokompanije Lufthansa započelo je štrajk u ponoć, potvrdila je glasnogovornica sindikata UFO.

Oko 20.000 stjuardesa pozvano je da ostane van posla do 22 sata u petak.

Sindikat UFO pozvao je na štrajk u nastojanju da prekine zastoj u pregovorima o plaćama s glavnom aviokompanijom Lufthanse i njenom regionalnom podružnicom Lufthansa CityLine, koja je također pogođena štrajkom.

Ovo označava treći veliki štrajk ove godine u najvećoj njemačkoj aviokompaniji, nakon dva kruga štrajkova pilota.

Lufthansa je najavila mjere za nepredviđene situacije, ali je već unaprijed otkazala stotine letova.

U Frankfurtu, najvećem čvorištu aviokompanije, oko 75% od otprilike 350 planiranih polazaka Lufthanse je otkazano, prema rasporedima aerodroma. Slijetanja su slično pogođena.

Zvanično, pogođeni su samo polasci u Njemačkoj, uključujući čvorišta u Münchenu i Frankfurtu i na drugim aerodromima kao što su Leipzig/Halle, Berlin i Stuttgart.

Međutim, zbog toga što avioni nisu na pozicijama na stranim destinacijama, očekuje se da će mnogi povratni letovi za putnike koji putuju za uskršnje praznike također biti otkazani.

Lufthansa je savjetovala putnicima da provjere status svog leta prije putovanja, navodeći da se karte mogu ponovo rezervirati ili refundirati. U slučajevima kašnjenja dužeg od tri sata, putnici imaju pravo na odštetu. Aviokompanija također mora osigurati alternativni prijevoz, kao i obroke i smještaj gdje je to potrebno.

Štrajk slijedi nakon štrajka upozorenja i sindikalnog glasanja koje je pokazalo snažnu podršku kabinskog osoblja Lufthanse za industrijsku akciju. Sindikat UFO rekao je da se spor vrti oko zastoja u pregovorima o kolektivnom ugovoru Lufthanse i odbijanja kompanije da pregovara o socijalnom planu za Lufthansa CityLine, piše Fena.

