Cijena dizela u Njemačkoj skoro 5 KM po litru

Njemački automobilski klub (ADAC) dovodi u pitanje praksu određivanja cijena na benzinskim pumpama.

Navode da cijene goriva rastu svaki dan, te dodaju da je povećanje cijene od srijede do četvrtka još uvijek bilo djelomično razumljivo, jer je cijena sirove nafte istog dana također porasla za deset posto.

“Međutim, sličan razvoj događaja nije bio moguć ovog vikenda, jer su trgovački prostori bili zatvoreni. ADAC sumnja da naftne kompanije trenutno izračunavaju porast cijena na pumpama kao svojevrsnu premiju rizika”.

Cijene dizela u Njemačkoj dosegle su novi rekord svih vremena. Cijena litre dizela iznosi prosječnih 2,45 eura.

Prosječna cijena litra premium benzina trenutno iznosi 2,24 eura. To je značajan porast u uporedbi s prije sedam dana.

Prije početka iransko-iračkog rata, cijena premium benzina iznosila je 1,83 eura po litri, a cijena dizela 1,75 eura, prema podacima Jedinice za transparentnost tržišta goriva.

Od početka iransko-iračkog rata cijena dizela je viša od cijene benzina. Cijene dizela su znatno osjetljivije na fluktuacije cijena jer gorivo igra veću ulogu u industriji, a koristi se i kao zamjena za prirodni plin. Nadalje, Njemačka je više ovisna o uvozu dizela, dok domaće rafinerije mogu zadovoljiti vlastitu potražnju za benzinom, pišu Vijesti.

