Na Jadranu traže 95.000 radnika, plate do 3.000 eura

Za predstojeću ljetnu sezonu na Jadranu bit će potrebno oko 95.000 sezonskih radnika, najviše u turizmu i ugostiteljstvu.

Procjene pokazuju da će u Hrvatskoj biti angažovano oko 70.000 radnika, što je oko 5.000 više nego prošle godine, dok se u Crnoj Gori očekuje potreba za dodatnih 25.000, od čega najmanje 5.000 u Budvi.

Najveća potražnja je za konobarima, kuharima, pomoćnim kuharima i kuhinjskim radnicima, ali i za recepcionerima, animatorima i osobljem za održavanje. Poslodavci već aktivno traže radnike, što otvara prilike za zapošljavanje u cijelom regionu.

Plate se, zavisno od posla, kreću od oko 900 do 3.000 eura mjesečno. Najplaćeniji su kuhari, dok konobari, barmeni i recepcioneri mogu očekivati između 1.200 i 1.600 eura.

Sezonski poslovi najčešće uključuju obezbijeđen smještaj i hranu, što dodatno privlači radnike.

Istovremeno, poslodavci se suočavaju s nedostatkom kvalifikovane radne snage, posebno za pozicije kuhara, poslastičara i majstora roštilja, pokazuju podaci Infostud Jobsa, navodi Indikator.

