REVOLUCIJA IZ HONDE: Pustinjski pijesak postaje ključni građevinski materijal budućnosti!

Od “beskorisnog” resursa do autoputeva

Iako je pijesak drugi najkorišteniji resurs na planeti nakon vode, pustinjski pijesak se decenijama smatrao neupotrebljivim za građevinarstvo jer su njegova zrna previše sitna i glatka da bi se vezala u tradicionalni beton. Honda je, kroz svoj inovacijski program IGNITION, uspjela razbiti ovaj mit.

Tehnologija koju koristi PathAhead omogućava transformaciju ovih “neupotrebljivih” zrnaca u visokokvalitetni materijal koji po snazi i izdržljivosti nadmašuje prirodni šljunak.

Zašto baš Kenija?

Planovi kompanije su ambiciozni:

Testna faza: Prva praktična primjena materijala “Rising Sand” biće testirana na izgradnji i održavanju asfaltnih puteva, gdje je konzistentnost materijala ključna.

Masovna proizvodnja u Africi: Honda planira izgradnju sopstvenog proizvodnog pogona u Republici Keniji do 2028. godine.

Ekonomski bum: S obzirom na to da je u Africi trenutno asfaltirano tek oko 20% puteva, ovaj lokalno dostupan i jeftin materijal mogao bi drastično smanjiti troškove logistike i ubrzati ekonomski razvoj cijelog kontinenta.

Ekološki aspekt i održivost

Osim ekonomske isplativosti, ovaj iskorak rješava i veliki ekološki problem. Tradicionalno iskopavanje riječnog pijeska uništava ekosisteme širom svijeta. Korištenjem pustinjskog pijeska, Honda nudi održivu alternativu koja čuva prirodna riječna korita i planinske masive od devastacije.

Ovaj potez potvrđuje transformaciju Honde iz klasičnog proizvođača automobila u kompaniju koja nudi šira rješenja za mobilnost i infrastrukturu, fokusirajući se na specifične potrebe tržišta u razvoju.

Izvor: Honda Global Newsroom (31.03.2026)

