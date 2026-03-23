Cijene goriva i dalje rastu, dizel se popeo na 3,23 KM po litru

Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine u vremenskom periodu od 28. februara do 23. marta za bezolovni benzin 95 porasla je za 25 feninga i na dan 23. marta iznosi 2,57 KM/l, dok je dizel poskupio za 88 feninga i sada njegova cijena iznosi 3,23 KM/l.

U Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek je na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je za privredna društva, koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko, propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, dok je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM/litru derivata.

Kontrolu nad primjenom navedene Odluke vrše federalni i kantonalni tržišni inspektori u kontinuitetu, sve dok je ista na snazi. Svi tržišni inspektori s područja Federacije Bosne i Hercegovine imaju pristup zaprimljenim podacima u Federalno ministarstvo trgovine.

Fokus inspekcijskog nadzora usmjeren je na kontrolu kalkulacija veleprodajnih i maloprodajnih cijena, odnosno na kontrolu formiranja cijena propisanih mjerama neposredne kontrole cijena.

Kako se navodi u saopćenju, u cilju pružanja sveobuhvatnih i pravovremenih informacija o maloprodajnim cijenama na benzinskim pumpama u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo trgovine još u junu 2019. godine instaliralo besplatnu mobilnu aplikaciju za građane pod nazivom “FMT FBiH oil info“.

Preuzimanje ove aplikacije dostupno je putem Google Play servisa za mobilne telefone sa Android operativnim sistemom, a za Apple, iPHONE i iPAD mobilne uređaje, preuzimanje aplikacije dostupno je direktno na App Store servisu, kao i putem linka ili skeniranjem QR koda, koji su namjenski postavljeni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba.

Aplikacija također korisnicima pruža mogućnost prijavljivanja određenih nepravilnosti na benzinskim pumpama što uveliko doprinosi lakšem otklanjanju istih, poručuju iz Federalnog ministarstva trgovine.

