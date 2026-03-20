Cijene nafte blago pale nakon jučerašnjih snažnih oscilacija

Terminski indeksi na Wall Streetu bili su u plusu.

Cijene nafte su u četvrtak snažno oscilirale, pri čemu je Brent, međunarodni standard, nakratko skočio na oko 119 dolara po barelu nakon što su napadi Irana na naftnu i plinsku infrastrukturu u području Zaljeva eskalirali poslije izraelskog napada na ključno iransko plinsko polje.

U ranom trgovanju u petak Brent je pao 1,6 posto, na 106,90 dolara po barelu, nakon izjave izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da će na zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa odgoditi daljnje napade na iransko plinsko polje. Referentna američka WTI nafta bila je niža za 2 posto, na 93,63 dolara po barelu.

Rat Irana, koji ulazi u treću sedmicu, podigao je cijene energenata i pojačao strahove od globalne inflacije. Rastu i bojazni u vezi s ponudom nafte i gasa s obzirom na to da je moreuz Hormuz, ključni plovni put za snabdijevanje energentima između Irana i Omana, u velikoj mjeri zatvoren. Američki ministar finansija Scott Bessent u četvrtak je spomenuo mogućnost ukidanja američkih sankcija za iransku naftu na moru, kao potencijalni pokušaj da se obore cijene nafte.

Povlačenje cijena nafte pomoglo je stabilizaciji tržišta. Na azijskim berzama južnokorejski Kospi je porastao 0,6 posto, na 5.798,23 boda. Japanski Nikkei 225 u petak nije trgovao zbog praznika.

Hang Seng u Hong Kongu pao je 0,6 posto, na 25.340,43 boda, dok je kompozitni indeks u Šangaju porastao 0,2 posto, na 4.013,16 bodova.

Australski S&P/ASX 200 bio je niži za 0,5 posto, dok je tajvanski Taiex trgovao 0,2 posto u minusu.

Na Wall Streetu su u četvrtak zabilježeni skromni gubici. S&P 500 je pao 0,3 posto, na 6.606,49 bodova. Dow Jones Industrial Average izgubio je 0,4 posto, spustivši se na 46.021,43 boda, dok je Nasdaq kompozitni indeks bio niži za 0,3 posto, na 22.090,69 bodova.

Dionice američkog proizvođača memorijskih čipova Micron Technology pale su 3,8 posto, iako je kompanija izvijestila o tromjesečnim rezultatima boljim od očekivanih. Uprkos padu, dionice su i dalje više za otprilike 330 posto u odnosu na prije godinu dana, zahvaljujući globalnoj nestašici memorije.

U ostalim trgovanjima u petak rano ujutro cijene zlata i srebra su porasle. Zlato je ranije padalo ispod 4.700 dolara, djelimično zbog zabrinutosti zbog inflacije. U petak su cijene zlata porasle 2,6 posto, na 4.727,20 dolara po unci. Cijena srebra porasla je 4,2 posto, na 74,22 dolara po unci, također se oporavivši od ranijeg pada.

Američki dolar je porastao na 158,38 japanskih jena sa 157,76 jena. Euro je trgovao po 1,1558 dolara, što je pad u odnosu na prethodnih 1,1589 dolara, prenosi Klix.

