Bil Gates kaže da će ove 3 profesije preživjeti vještačku inteligenciju

Kada je riječ o tehnologiji, mnogi vole da čuju šta Bil Gejts ima reći na tu temu. U trenutku kada vještačka inteligencija postaje sve uticajnija, ne samo u svakodnevnom životu već i u brojnim industrijama u svijetu rada – Gejts je iznio svoje predviđanje.

Da li vještačka inteligencija zaista preuzima poslove ljudi?

Da, sve veći broj kompanija integriše vještačku inteligenciju u svoje poslovanje, a mnogi je vide kao revolucionarni dodatak, dok drugi smatraju da bi to mogao biti kraj njihovih karijera kakve poznaju.

Studija investicione banke Morgan Stenli, prema podacima Blumberga, otkrila je da se sve više radnih mjesta gubi zbog vještačke inteligencije, pa je i sam Majkrosoft prošle godine detaljno naveo 40 zanimanja koja su „najviše izložena riziku“ da budu preuzeta od strane vještačke inteligencije.

Međutim, nije sve tako crno, jer prema Economic Timesu, Gejts smatra da to neće biti slučaj za tri profesije, za koje vjeruje da će preživjeti revoluciju vještačke inteligencije.

Programeri

Ovo može biti iznenađenje za mnoge, ali ljudi koji su odgovorni za razvoj vještačke inteligencije vjerovatno će zadržati svoje poslove.

Vještačka inteligencija je možda značajno napredovala kada je riječ o generisanju koda, ali i dalje ne postiže preciznost i neophodne vještine potrebne za kreiranje složenog softvera.

Gejts vjeruje da će ljudski programeri biti potrebni za otklanjanje grešaka, unapređenje i usavršavanje vještačke inteligencije – suština je da su vještačkoj inteligenciji ipak potrebni ljudi koji će njome upravljati.

Vrijednost programera neće opasti, naprotiv, njihove vještine će postati još važnije, piše LadBible.

Biolozi

Oni koji se bave medicinskim istraživanjima i naučnim otkrićima, oslanjajući se na kreativnost i kritičko razmišljanje, izgledno će biti sigurni.

Vještačka inteligencija ne može da napreduje u revolucionarnim istraživanjima niti da formuliše nove hipoteze. Zbog toga Gejts vjeruje da će ljudi imati ključnu ulogu u otkrivanju novih saznanja o životu i unapređenju medicine.

U ovoj oblasti, vještačka inteligencija može biti koristan alat, ali ne i zamjena.

Radnici u energetskom sektoru

Oni koji rade u energetskom sektoru također mogu odahnuti – riječ je o ogromnoj i složenoj oblasti kojom tehnologija ne može samostalno upravljati.

Nafta, nuklearna energija ili obnovljivi izvori – izbor je širok. Stručnjaci u industriji odgovorni su za pronalaženje održivih rješenja i ispunjavanje energetskih potreba čovječanstva.

Gejts tvrdi da vještačka inteligencija može pomoći u analizi i povećanju efikasnosti, ali da je ljudska stručnost ključna kada je riječ o donošenju odluka, posebno u kriznim situacijama.

Ipak, priznao je da njegova predviđanja možda nisu u potpunosti tačna, jer će se uticaj vještačke inteligencije na tržište rada razvijati na načine koje još ne možemo u potpunosti predvidjeti, slično kao tokom industrijske revolucije i uspona interneta.

Koja su radna mjesta ugrožena vještačkom inteligencijom?

U izvještaju od prošle godine, Majkrosoft je naveo 40 zanimanja koja su „najugroženija“, a među njima su na vrhu:

-prevodioci (98% preklapanja)

-istoričari (91% preklapanja)

-matematički stručnjaci (91% preklapanja)

-lektori (91% preklapanja)

-automatski programeri (90% preklapanja)

-pisci i autori (85% preklapanja)

-statistički asistenti (85% preklapanja)

-prodajni predstavnici (84% preklapanja)

-tehnički pisci (83% preklapanja)

-novinari (81% preklapanja)

Međutim, viši istraživač Majkrosofta, Kiran Tomlinson, rekao je za finansijski tim Sky Newsa da studija „istražuje koje kategorije poslova mogu produktivno koristiti četbotove s vještačkom inteligencijom, a ne oduzimati ili zamjenjivati radna mjesta“.

