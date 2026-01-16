BIZnews

Crveno more i Bliski istok – globalna trgovina pod pritiskom

Objavljeno prije 1 sat

Sigurnosna situacija u Crvenom moru i širem području Bliskog istoka ponovo je u fokusu svjetske javnosti jer direktno utiče na ključne trgovačke pravce i globalne lance snabdijevanja.

Oko 10% svjetske pomorske trgovine prolazi kroz Crveno more i Sueski kanal, najkraći put za transport robe, energenata i sirovina između Azije, Bliskog istoka i Evrope. Povećani napadi i regionalne tenzije prisiljavaju brodove da koriste duže alternative oko Rta dobre nade, što značajno povećava troškove transporta i cijene proizvoda.

Veliki brodarski koncern Maersk najavio je postepeni povratak plovidbe kroz Sueski kanal, što bi moglo stabilizirati trgovačke tokove. Ipak, stručnjaci upozoravaju da rizik i dalje postoji ukoliko se regionalne napetosti ponovo zaoštre, posebno u pogledu osiguranja i sigurnosti tereta i posade.

Zašto je ovo važno:

Direktan utjecaj na globalnu trgovinu i cijene energenata

Povezano s ratom u Gazi i širim Bliskim istokom

Stabilizacija ovog pravca ključna je za globalne lance snabdijevanja


