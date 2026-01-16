Kritični minerali kao strateška imovina: Saudijska Arabija predvodi veliku transformaciju globalnih lanaca vrijednosti

Ovu transformaciju pokreće neviđeni porast potražnje, uz sve veća ograničenja ponude.

Asharq Al-Awsat je na marginama Međunarodne konferencije o rudarstvu, koja se održala u Rijadu pod pokroviteljstvom čuvara Dviju svetih džamija, kralja Salmana bin Abdulaziza, dao intervju Nikolausu Langu, generalnom direktoru i višem partneru u Boston Consulting Group, globalnom voditelju BCG Henderson Instituta i globalnom potpredsjedniku kompanije Global Advantage Practice, zajedno s Marcinom Lechom, generalnim direktorom i partnerom.

Dvije brojke ponudile su detaljnu procjenu globalnog krajolika kritičnih minerala. Također su se osvrnule na ulogu umjetne inteligencije, položaj Saudijske Arabije unutar tih lanaca opskrbe te ključne rizike i prilike koji oblikuju izglede sektora.

Lanci opskrbe

Nikolaus Lang rekao je da se globalni lanci opskrbe mineralima preoblikuju jer potražnja naglo raste istovremeno s time da ponuda postaje sve ograničenija, koncentriranija i politiziranija. Očekuje se da će potražnja za ključnim mineralima povezanim s energetskom tranzicijom, elektrifikacijom i naprednom proizvodnjom porasti 2-3 puta do 2040. godine, pri čemu će tržišta poput električnih vozila i baterija sama po sebi pokretati višestruko veću potražnju za litijem, niklom, kobaltom, bakrom i rijetkim zemnim metalima.

Ipak, ponuda ostaje strukturno ograničena: kod nekoliko ključnih minerala, 20-30% buduće ponude potrebne do 2035. još nije identificirano ili financirano, dok je prerada uvelike koncentrirana – često u jednoj zemlji.

Dodao je da se koncentracija sada izravno prevodi u geopolitički rizik. Posljednjih godina Kina je uvela ograničenja izvoza galija, germanija i tehnologija povezanih s rijetkim zemljama, indonezijske zabrane izvoza nikla i rastući nacionalizam resursa u dijelovima Latinske Amerike.

Za investitore je to temeljno promijenilo način razmišljanja. Kritični minerali više se ne smatraju cikličkom robom, već strateškom imovinom izloženom političkim, trgovinskim i sigurnosnim rizicima, s većom volatilnošću cijena i duljim rokovima razvoja koji predstavljaju izazov za tradicionalnu projektnu ekonomiju.

Umjetna inteligencija

Lang je izjavio da umjetna inteligencija postaje jedan od najvažnijih pokretača u utrci za kritičnim mineralima, upravo zato što se industrija suočava s tri istovremena pritiska: potrebom za proširenjem projekata, skraćivanjem razvojnih ciklusa i poboljšanjem stopa uspjeha uz kontrolu troškova i rizika. Tradicionalni modeli rudarstva jednostavno ne mogu ostvariti opseg i brzinu potrebnu za energetsku tranziciju bez temeljno veće produktivnosti.

U istraživanju, umjetna inteligencija već mijenja izglede. Modeli strojnog učenja sada mogu istovremeno analizirati geološke, geofizičke, satelitske i povijesne podatke bušenja, identificirajući ciljeve za čije bi procjenjivanje ljudskim timovima trebale godine. Vodeći rudari izvještavaju da ciljanje podržano umjetnom inteligencijom može povećati stopu uspjeha otkrića za 2-3 puta i značajno smanjiti troškove istraživanja. To je važno kada su globalni istraživački cjevovodi smanjeni za gotovo 40% od 2012., čak i dok potražnja raste.

Umjetna inteligencija također postaje ključna u upravljanju rizicima – vjerojatno najpodcijenjenija poluga. Napredna analitika može integrirati cijene roba, uska grla u lancu opskrbe, rokove za izdavanje dozvola, dostupnost vode i energije te geopolitičke signale kako bi se projekti testirali na stres prije ulaganja kapitala. U svijetu nestabilnih cijena i šokova uzrokovanih politikama, ova sposobnost ranijeg predviđanja rizika sve je važnija za investicijske odluke.

Uz to, usvajanje nije bez izazova. Mnoge rudarske tvrtke i dalje se bore s fragmentiranim podacima, naslijeđenim sistemima i nedostatkom vještina, dok regulatorna nesigurnost i zabrinutost oko objašnjivosti i usklađenosti s ESG-om usporavaju implementaciju. Umjetna inteligencija funkcionira samo kada je obučena na visokokvalitetnim, interoperabilnim podacima – a velik dio sektora još uvijek sustiže osnovne digitalne temelje.

Saudijsko bogatstvo

O položaju Saudijske Arabije u globalnom lancu opskrbe kritičnim mineralima, Marcin Lech rekao je da se Kraljevina danas nalazi na prekretnici u globalnom lancu opskrbe kritičnim mineralima. Iako još nije dominantan proizvođač u većini kritičnih minerala, brzo se pojavljuje kao vjerodostojan graditelj ekosustava rudarstva i prerade, sa strategijom koja obuhvaća domaće istraživanje, konkurentnu preradu, nizvodnu potražnju i međunarodna partnerstva.

Što se tiče temelja, Kraljevina već ima razmjere, izjavio je. Saudijska Arabija je među pet vodećih svjetskih proizvođača fosfatnih stijena i među deset vodećih u svijetu po rezervama fosfata, dok je boksit još jedan utvrđeni stub. Što je još važnije, priča o istraživanju ubrzava se: nedavni rad istaknuo je novi potencijal rijetkih minerala u zemlji, uz nova otkrića zlata i bakra.

Lech je dodao da ono što Saudijsku Arabiju izdvaja jest ekosustav koji je namjerno uspostavila. Zakon o ulaganjima u rudarstvo značajno je poboljšao transparentnost, rokove za izdavanje dozvola i zaštitu investitora. Ta se promjena odražava i izvana: u godišnjem istraživanju rudarskih tvrtki Instituta Fraser, Saudijska Arabija navedena je kao jedna od najnaprednijih jurisdikcija u svijetu posljednjih godina, s indeksom percepcije politike koji se sada nalazi u sredini 20-ih godina globalno, ispred mnogih duže etabliranih rudarskih regija. To je značajan signal za međunarodne investitore.

Ekonomski gledano, Saudijska Arabija donosi konkurentske prednosti s kojima se malo tko može mjeriti – sa značajnom prednošću u troškovima prerade u odnosu na velike centre potražnje, potaknutom niskom cijenom energije, industrijskom infrastrukturom i razmjerom.

Strateški, ambicija Kraljevine je postati ključno središte minerala, a ne samo rudarska jurisdikcija – povezujući sirovine iz Afrike i središnje Azije s preradom, financiranjem i potražnjom. Geopolitička neutralnost Saudijske Arabije i sposobnost saradnje s istočnim i zapadnim partnerima pravi su diferencijator, posebno jer se lanci opskrbe fragmentiraju, a investitori traže diverzifikaciju, odmaknuvši se od zavisnosti o jednoj zemlji.

Rizici i šanse

Marcin Lech rekao je da gledajući unaprijed do 2025. godine, najveći rizik za globalni sektor minerala nije potražnja – potražnja očito postoji – već može li se ponuda dovoljno brzo mobilizirati u sve fragmentiranijem svijetu. Ulazimo u razdoblje u kojem kontrole izvoza, zahtjevi za lokalizaciju, mjere na granicama ugljika i nacionalizam resursa postaju sve češći.

Iako su mnoge od ovih politika razumljive iz perspektive nacionalne sigurnosti, njihov kumulativni učinak riskira potkopavanje projektne ekonomike, povećanje volatilnosti i obeshrabrivanje dugoročnih ulaganja upravo u trenutku kada svijetu treba više kapitala, a ne manje.

