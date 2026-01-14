Pakistanski JF-17 osvaja svijet: Performanse RAFALA za nižu cijenu VIDEO

Sličan interes pokazali su Bangladeš, Irak, Indonezija i Libijska nacionalna armija , a ugovori o kupnji su ili potpisani ili se očekuje da će uskoro biti potpisani, izvještava Index, britanski list The Telegraph.

Karakteristike

JF-17 Thunder je laki, višenamjenski borbeni avion proizveden u Pakistanskom vazduhoplovnom kompleksu (PAC), smještenom pedesetak kilometara od glavnog grada Islamabada. Njegova varijanta Block II pripada generaciji borbenih aviona 4.5 , opremljenoj naprednim aktivnim elektronički skeniranim radarom (AESA), raketama izvan vizualnog dometa za misije zrak-zrak i zrak-zemlja te sustavima za elektroničko ratovanje.

Avioni su također naoružani kineskim raketama zrak-zrak PL-10E. Zbog svoje napredne tehnologije, to je nadogradnja u odnosu na američki F-16 i ruski Su-27, koji su prvenstveno dizajnirani za brzinu i zračnu borbu.

Pakistanske zračne snage (PAF) kažu da avion nudi visoku upravljivost na srednjim i malim visinama, kao i kombinaciju “vatrene moći, okretnosti i preživljavanja, što ga čini snažnom platformom za bilo koje zračne snage”.

Jeftiniji od rafala

AESA radar omogućuje mu istovremeno praćenje više ciljeva i pruža bolju vidljivost na većim udaljenostima. Budući da nema stealth tehnologiju, svrstava se u istu kategoriju kao švedski Gripen, francuski Rafale, Eurofighter Typhoon i kineski J-10 , ali je znatno jeftiniji .

Procijenjeni trošak JF-17 je između 25 i 30 miliona dolara . Za usporedbu, francuski Rafale košta više od 90 milijuna dolara po jedinici, švedski Gripen više od 100 milijuna dolara, a Eurofighter Typhoon oko 117 miliona dolara. Kineski J-10 košta oko 50 miliona dolara, dok američki F-35 Lightning II košta 109 miliona dolara.

Dokazan u borbenim operacijama

Privlačnosti JF-17 pridonosi i činjenica da se dokazao u borbenim sukobima s Indijom 2019. i 2025. godine. U februaru 2019. Pakistan je oborio indijski borbeni avion i zarobio njegovog pilota, koji je pušten dva dana kasnije. U kratkom sukobu poginulo je i pet časnika indijskog ratnog zrakoplovstva i jedan civil u Kašmiru pod indijskom upravom.

Tokom četverodnevnog sukoba u svibnju prošle godine, Pakistan je tvrdio da je oborio šest indijskih zrakoplova, uključujući tri francuska Rafala. Indija je priznala gubitke, ali nije dala tačan broj izgubljenih zrakoplova.

Prema pakistanskim zračnim snagama, JF-17 Thunder učestovao je u formacijama koje su se sukobile s indijskim avionima i korišten je za napad na indijski sustav protuzračne obrane S-400 hipersoničnom raketom. Indija je negirala bilo kakvu štetu na svom obrambenom sistemu.

Sukob je naglo završio 10. maja nakon što je Donald Trump proglasio “potpuni i trenutni prekid vatre”. Pakistan je kasnije nominirao američkog predsjednika za Nobelovu nagradu za mir, pripisujući mu zasluge za deeskalaciju potencijalnog nuklearnog sukoba.

Rastući izvozni uspjeh

Mogućnosti aviona i konkurentna cijena već su ranije zabilježene. Mjanmar je postao prvi kupac 2015., a Nigerija je kupila tri aviona 2021. U februaru 2024. Azerbajdžan je potpisao ugovor o kupnji 16 aviona vrijedan 1,5 milijardi dolara, a u studenom je na vojnoj paradi predstavio prvih pet.

Analitičari vjeruju da je sukob u maju 2025. dodatno povećao privlačnost zrakoplova, posebno nakon tvrdnji o obaranja francuskih Rafala .

