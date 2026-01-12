Geopolitičke tenzije guraju cijenu zlata iznad 4.600 dolara – historijski rekord

Nakon što je dosegnula rekordnu razinu, cijena zlata u 13:20 GMT iznosila je oko 4.608,2 dolara po unci, što je porast od 71,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.

„Osim monetarnih i političkih problema, zlato je i dalje dobro podržano stalnim geopolitičkim rizicima“, rekao je analitičar Forex.com-a Fawad Razaqzada.

„Iako su se napetosti donekle smirile posljednjih sedmica, najnovije zaoštravanje napetosti vezano uz Iran ponovno je uvelo novi sloj neizvjesnosti“, dodao je, ukazujući na rizik od ponovnog uključivanja SAD-a na Bliskom istoku.

Cijene srebra također su porasle za više od 6,8 ​​posto na 85,50 dolara po unci, što je povijesno najviša razina. Srebro je u posljednjih 12 mjeseci poraslo za 181 posto.

Potražnja za sigurnim utočištima porasla je zbog geopolitičkih zabrinutosti oko Irana i Venezuele, kao i zabrinutosti oko neovisnosti američkih Federalnih rezervi.

