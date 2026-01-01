Tiho, ali sigurno: Ova država preuzima od Njemačke mjesto treće svjetske sile

Vlada u New Delhiju u svojoj godišnjoj izjavi predviđa da će indijski bruto domaći proizvod 2030. godine iznositi 7,3 bilijuna dolara, izvještava Times of India.

U drugom fiskalnom tromjesečju, od jula do septembra, indijsko gospodarstvo poraslo je za čak 8,2 posto u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja najveći rast među glavnim gospodarstvima.

Snažna domaća potrošnja i rast privatnih ulaganja ključni su pokretači rasta, a analitičari ističu da su stabilna fiskalna politika i rast kreditnih tokova omogućili tvrtkama proširenje proizvodnje i poticanje zapošljavanja, što dodatno jača gospodarski zamah.

U protekloj godini indijska vlada provela je niz reformi koje olakšavaju poslovanje, uključujući poboljšanja poreznog sustava i poticaje za strane investitore.

Ove mjere stvorile su okruženje pogodno za dugoročna ulaganja i tehnološki razvoj, što je posebno važno za industrije s visokom dodanom vrijednošću.

Međunarodne financijske institucije potvrđuju optimizam, jer Svjetska banka očekuje gospodarski rast Indije od 6,5 posto u 2026. godini, agencija Moody’s predviđa rast od 6,4 do 6,5 posto, dok MMF i OECD predviđaju stabilan rast u nadolazećim godinama.

