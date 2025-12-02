U Iranu pronađeno veliko nalazište zlata

Nova struktura žila pronađena je u privatnom rudniku zlata Shadan u istočnoj pokrajini Južni Khorasan, koji je novinska agencija Fars opisala kao “među najvažnijima u zemlji”.

Agencija je izjavila da je nove rezerve službeno potvrdilo Ministarstvo industrije, rudarstva i trgovine.

„Dokazane rezerve rudnika zlata Shadan na istoku zemlje značajno su se povećale nakon otkrića ogromne zlatne žile“, navodi se u izvješću.

Dodaje se da žila sadrži oko „7,95 milijuna tona oksidne rude zlata i 53,1 milijun tona sulfidne rude zlata“.

Prvo je obično znatno lakše i jeftinije rudariti.

Iran nije službeno otkrio količinu svojih nacionalnih zlatnih rezervi, ali tvrdi da je znatno povećao kupnju posljednjih godina.

U rujnu je guverner Iranske središnje banke Mohammadreza Farzin izjavio da je banka bila jedna od pet najvećih središnjih banaka u svijetu po kupovini zlata u razdoblju 2023.-2024., prema novinskoj agenciji ISNA.

Lokalni mediji također su citirali dužnosnika središnje banke Yektu Ashrafija koji je rekao da će povećanje zlatnih rezervi pomoći u jačanju gospodarstva zemlje pod teretom međunarodnih sankcija.

Iran ima 15 rudnika zlata, a najveći je rudnik Zarshouran koji se nalazi na sjeverozapadu zemlje.

Iransko gospodarstvo je osakaćeno sankcijama uvedenim nakon što su Sjedinjene Države i zapadne prijestolnice optužile Teheran da želi pretvoriti svoj nuklearni program u oružje – tvrdnja koju Teheran dosljedno poriče.

Gospodarstvo zemlje dodatno je pogođeno od 12-dnevnog rata izazvanog neviđenim izraelskim napadom na Iran, tijekom kojeg su se Sjedinjene Države nakratko pridružile Izraelu u napadu na iranska nuklearna postrojenja.

Zlato je također sigurno utočište za mnoge Irance čija kupovna moć i dalje opada zbog rastuće inflacije i kronične deprecijacije riala u odnosu na dolar.

U ponedjeljak se američki dolar na neformalnom tržištu trgovao po cijeni od oko 1,17 milijuna rijala, dok je euro vrijedio oko 1,36 milijuna rijala, prema podacima web stranica za praćenje tečajeva Bonbast i AlanChand.

Facebook komentari