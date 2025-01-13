Kina pretekla SAD kao glavni trgovinski partner Njemačke…

Kina je ponovo zamijenila Sjedinjene Američke Države kao najveći trgovinski partner Njemačke, pri čemu je vanjskotrgovinski promet porastao za 0,6 posto na godišnjem nivou, na 185,9 milijardi eura od januara do septembra, prema podacima objavljenim danas.

To je uglavnom rezultat velikog uvoza iz Kine, saopštio je Savezni zavod za statistiku u Wiesbadenu. U međuvremenu, obim trgovine sa SAD-om smanjio se za 3,9 posto, na 184,7 milijardi eura. Kina je bila najvažniji trgovinski partner Njemačke od 2016. do 2023. godine, ali su je SAD pretekle 2024, javlja dpa.

Od januara do septembra, njemački izvoz u Kinu pao je za oko 12 posto, na 61,4 milijarde eura – oštrije nego izvoz u SAD, koji se smanjio za 7,8 posto.

Međutim, uz izvoz od 112,7 milijardi eura, SAD su i dalje ostale glavno izvozno tržište za njemačku robu, kao što je to slučaj od 2015. godine, uprkos carinskom sporu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Kina se našla tek na šestom mjestu. Izvoz automobila u SAD i Kinu posebno je naglo opao.

S druge strane, uvoz iz Kine značajno je porastao – za 8,5 posto u prvih devet mjeseci 2025., dok je uvoz iz SAD-a porastao za nešto više od dva procentna poena. Sa uvozom vrijednim 124,5 milijardi eura, Kina je uvjerljivo najvažniji dobavljač Njemačke, daleko ispred Nizozemske.

SAD su na trećem mjestu s gotovo 72 milijarde eura uvoza. Uvoz iz Kine posebno je porastao ove godine u oblastima električne opreme, odjeće i mašina, piše Fena.

