Podrška u primjeni ESG standarda: UNIQA Sustainable Business Solutions pokrenula podružnicu za regiju JI Evrope

S obzirom na rastuće rizike povezane s klimatskim promjenama i ekstremnim vremenskim pojavama, kao i na složene propise u oblasti održivosti, uloga UNIQA osiguranja kao pouzdanog partnera koji pomaže kompanijama u procesu transformacije i prilagođavanja važnija je nego ikada prije.

Kao dio UNIQA Grupe, koja posluje u Austriji te Centralnoj i Istočnoj Evropi, UNIQA Sustainable Business Solutions specijalizirana je za pružanje usluga savjetovanja u oblasti održivosti, ublažavanja rizika i jačanja operativne otpornosti. Uz podršku posvećenog tima sa više od 50 stručnjaka, ova podružnica nudi personalizirane procjene rizika, napredna rješenja za prevenciju šteta te specijalizirane programe obuka osmišljene s ciljem promovisanja održive i sigurne budućnosti.





Od 2021. godine, UNIQA Grupa uskladila je svoje politike održivosti s međunarodnim i evropskim direktivama, uključujući Pariški sporazum. Strategija UNIQA osiguranja u borbi protiv klimatskih promjena temelji se na integrisanom pristupu koji povezuje ekološke ciljeve sa strategijom i poslovnim modelom kompanije, podržavajući tranziciju ka održivoj ekonomiji. UNIQA integrira principe održivosti u sve svoje operativne procese, s ciljem usvajanja ekološki odgovornih praksi, smanjenja ekološkog otiska, olakšavanja tranzicije ka ESG standardima te jačanja transparentnosti i angažmana svih uključenih u ove procese.

U regiji Jugoistočne Evrope, skoro 50% UNIQA aktivnog portfolija čine korporativni klijenti. Kako bismo ih podržali, koristimo standardizirane alate za procjenu ESG rizika i pružamo stručnu podršku putem naših specijaliziranih savjetnika koji im pomažu da principe održivosti integrišu u svoje poslovne strategije – doprinoseći izgradnji reputacije i dugoročnom održivom uspjehu.

Funkcionišući neovisno od tradicionalnih osiguravateljnih usluga, UNIQA Sustainable Business Solutions nudi sveobuhvatan i strateški pristup upravljanju korporativnim rizicima i održivosti. Ova specijalizirana kompanija dopunjuje UNIQA osiguravateljske aktivnosti portfolijom usluga iz oblasti inženjeringa rizika i savjetovanja za održivost, namijenjenih podršci organizacijama u identifikaciji, procjeni i smanjenju izloženosti rizicima.

Usluge obuhvataju: rizike vezane za imovinu i prekid poslovanja, odgovornost, sigurnost voznog parka, rizike građevinskih projekata, procjene klimatskih rizika, mjerenje ugljičnog otiska, ESG izvještavanje i usklađenost, procjene rizika kibernetičke sigurnosti, kao i prilagođene programe obuka kroz UNIQA Sustainable Academy.

Kroz ovu integrisanu ponudu rješenja, UNIQA podržava mala, srednja i velika preduzeća u ispunjavanju sve zahtjevnijih kriterija održivosti, istovremeno jačajući organizacijsku otpornost i dugoročnu održivu uspješnost.

Nela Belević, članica regionalnog odbora SEE odgovorna za korporativni i affinity model, izjavila je:

“Vjerujemo da su otpornost i održivost temelj stvaranja trajne vrijednosti. Naš pristup predviđa promjene, proaktivno upravlja rizicima i potiče inovacije usklađene s održivom budućnošću. UNIQA Sustainable Business Solutions dodatno jača našu poziciju inovativnog partnera, pomažući kompanijama u Jugoistočnoj Evropi da pretvore ekološke izazove u prilike i grade otpornost za sutra.”

Ramona Bernic, zamjenica predsjednika Uprave UNIQA osiguranja u Rumuniji, dodala je:

“Pokretanje UNIQA Sustainable Business Solutions za regiju Jugoistočne Evrope, s koordinacijom iz Rumunije, odražava našu čvrstu posvećenost podršci klijentima u suočavanju s izazovima koje donose klimatske promjene i nove regulative o održivosti. Vjerujemo da putem specijaliziranih usluga i inovativnih rješenja možemo pomoći kompanijama da pređu na zelenije i otpornije poslovne modele – modele koji osiguravaju dugoročni uspjeh i generišu pozitivan utjecaj na okoliš i zajednice u kojima djelujemo. Zajedno možemo graditi održivu budućnost za cijelu regiju.”

O UNIQA osiguranju

UNIQA Grupa jedan je od vodećih tržišnih lidera u Austriji i regiji Centralne i Istočne Evrope (CEE). S više od 20.000 zaposlenih i ekskluzivnih prodajnih partnera, UNIQA pruža usluge za više od 17 miliona klijenata u 14 zemalja.UNIQA je druga najveća osiguravajuća grupa u Austriji, s tržišnim udjelom od oko 21%. U CEE regiji, kompanija posluje na 14 tržišta, a u njen sastav ulaze i osiguravajuće operacije u Švicarskoj i Lihtenštajnu.

UNIQA SEE regija – koja obuhvata Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Crnu Goru, Hrvatsku, Rumuniju i Srbiju – predstavlja treću najveću regiju Grupe, sa približno 2.200 zaposlenih i 2,5 miliona klijenata. Uz snažnu podršku Grupe, SEE regija kontinuirano razvija moderne, digitalne i korisnicima prilagođene usluge, te aktivno doprinosi lokalnim zajednicama kroz društveno odgovorne inicijative i stalna ulaganja u ljude.

