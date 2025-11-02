Ekonomija bez nafte! Rađa se “nova Saudijska Arabija”

Cilj ove strategije nije samo smanjenje zavisnosti od nafte, već izgradnja ekonomije znanja, zasnovane na tehnologiji, inovacijama i ljudskom kapitalu, piše BiznisInfo.ba.

Prema analizi objavljenoj u Asharq Al-Awsat, autor Faisal Abu Zaki ističe da je ne-naftni sektor već premašio 57 posto BDP-a u prvom kvartalu 2025. godine.

Ne-naftni prihodi porasli su sa 164 milijarde SAR u 2015. na više od 502 milijarde SAR u 2024., što potvrđuje uspjeh politike diverzifikacije ekonomije.

Koncept bogatstva, piše Abu Zaki, više se ne mjeri samo prirodnim resursima, već i ulaganjem u obrazovanje, istraživanje, digitalne tehnologije, vještačku inteligenciju i energetsku efikasnost.

Saudijska Arabija gradi ono što naziva „suverenom ekonomijom znanja“, koja se ne oslanja na svjetske naftne cijene, nego na domaću proizvodnju i inovacije.

Uloga državnih institucija i investicionih fondova

Ključni instrument ove transformacije je Public Investment Fund (PIF), koji se pozicionira kao stub nove ekonomske suverenosti.

PIF ulaže u tehnologiju, transport, energetiku i sport, a njegovi projekti uključuju i megagradnju futurističkog grada NEOM.

Finansijsku stabilnost podržavaju Ministarstvo finansija Saudijske Arabije i Nacionalni centar za upravljanje dugom (NDMC), koji održavaju fiskalnu disciplinu i planiraju dugoročnu održivost javnih finansija.

Prema podacima IMF-a, saudijska ekonomija bilježi stabilan rast, a javni dug se drži pod kontrolom zahvaljujući pažljivo planiranoj fiskalnoj politici.

Ulaganja u čipove, AI i zelenu energiju

Veliki iskorak Kraljevina pravi u visokim tehnologijama i obnovljivim izvorima energije.

Prema podacima Reutersa, Saudijska Arabija je nedavno dodijelila pet projekata ukupne snage 4,5 GW u vrijednosti većoj od 2 milijarde dolara, čime se ubrzava energetska tranzicija.

Istovremeno, kompanija ALAT, u vlasništvu PIF-a, pokrenula je izgradnju velikog centra za proizvodnju poluprovodnika u Rijadu, sa ciljem da Saudijska Arabija postane regionalni hub za čipove i AI industriju.

Planirano je i povećanje kapaciteta obnovljivih izvora na 130 GW do 2030. godine, što bi moglo učiniti zemlju jednim od vodećih proizvođača čiste energije na Bliskom istoku.

Ljudi kao novo bogatstvo

Stopa nezaposlenosti u Kraljevini smanjena je na 3,2%, dok je učešće žena u radnoj snazi poraslo na više od 36% – što je historijski rezultat.

– Nova snaga Saudijske Arabije leži u njenim ljudima – navodi Abu Zaki, ističući da su znanje i inovacije postali glavna valuta modernog doba.

Saudijska Arabija kao model 21. stoljeća

Reforme koje provodi Rijad čine Saudijsku Arabiju jednim od najbrže transformisanih ekonomskih sistema u svijetu.

Kraljevina redefiniše pojam bogatstva – ne kroz naftne bušotine, već kroz ulaganje u znanje, održivost i tehnološku nezavisnost.

Ovaj pristup je, kako ističu analitičari, primjer nove ekonomske suverenosti za zemlje koje žele balans između globalne integracije i domaće otpornosti.

