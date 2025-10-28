Objavljeni podaci o prilivu novca iz inostranstva: Koliko BiH zavisi od dijaspore?

Građani Bosne i Hercegovine rast cijena komunalija, hrane, odjeće i svega drugog što je poskupjelo preživljavaju i dalje uz pomoć dijaspore, a prema podacima Centralne banke BiH, za pola godine u zemlju je iz inostranstva stiglo više od 2,74 milijarde maraka.

Građani BiH sve više zavise od novca iz dijaspore

U prvih šest mjeseci 2025. stiglo više od 2,74 milijarde KM

Najviše novca pristiglo iz zapadne Evrope

Ekonomisti upozoravaju da doznake održavaju standard i socijalni mir

Tako je ove godine oboren prošlogodišnji rekord kada je u istom periodu kroz tekuće transfere u zemlju došlo 2,676 milijardi KM.

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, u ovoj godini od ukupnih tekućih transfera na novčane doznake u prvih šest mjeseci odnosilo se 2,062 milijarde maraka, te je zabilježen rast priliva novca u odnosu na isti period lani kada je kroz doznake pristiglo 1.959 milijardi maraka.

U drugom kvartalu je stiglo više novca kroz doznake u odnosu na prvi kvartal 2025. godine.

Na ostale tekuće transfere od januara do juna ove godine odnosilo se 678,25 miliona maraka, od čega se 619,25 miliona KM odnosilo na socijalna davanja, dok se u istom periodu lani na ostale tekuće transfere odnosilo 717,3 miliona KM, od čega se 647,93 miliona maraka odnosilo na socijalna davanja.

“Centralna banka Bosne i Hercegovine ne raspolaže podacima iz kojih zemalja BiH prima najviše novčanih doznaka jer još nema zvanične procjene istih po zemljama, ali se može reći da uglavnom dolaze iz zemalja zapadne Evrope, Skandinavije i Sjeverne Amerike, gdje je bh. dijaspora najprisutnija”, naveli su za “Nezavisne novine” iz Centralne banke BiH.

Građani preživljavaju zahvaljujući novcu iz inostranstva.

Jovan Vasilić, predsjednik Udruženja potrošača “Zvono” iz Bijeljine, ističe u razgovoru za “Nezavisne novine” da bez novca iz inostranstva penzioneri ne bi mogli živjeti.

“Da nije tih doznaka iz inostranstva i da nije tog mladog svijeta koji radi tamo, mi penzioneri koji smo ovdje, a i ja sam penzioner, vjerovatno bismo jedva sastavljali kraj s krajem”, kaže on.

Kako dodaje, situacija bi se, prema njegovom mišljenju, u budućnosti mogla promijeniti.

“Problem je što porodice odlaze. Ja mogu to da kažem za prostor oko Bijeljine, ali sigurno nije ništa bolje ni u Banjaluci. To što sad imamo toliki priliv doznaka nije dobro, tj. dobro za ove trenutno, ali šta je perspektiva? Perspektiva je nikakva. Jednostavno, kada mi poumiremo što živimo ovdje, naša djeca se ne vrate, a naši unuci su već tamo, taj priliv će da prestane i šta ćemo onda”, pita se Vasilić u razgovoru za “Nezavisne novine”.

Ekonomisti upozoravaju na zavisnost od dijaspore.

Admir Čavalić, ekonomista, komentarišući ovu temu ranije za “Nezavisne novine” istakao je da dijaspora kroz novac koji šalje zadržava socijalni mir i održava životni standard građana u BiH.

“Uopšteno, Bosna i Hercegovina spada u red zemalja koje značajno ovise o dijaspori. To vidimo po nivou doznaka. Ono što je bitno naglasiti jeste da, pored stare dijaspore, imamo novoformiranu dijasporu i ona se formira iz godine u godinu u kontekstu odlaska mlade radne snage na tržište Zapada, prije svega Njemačke”, rekao je Čavalić za “Nezavisne novine”, dodajući da upravo ti mladi koji odlaze vani vjerovatno svakog mjeseca šalju novac.

On je dodao da upravo sva poskupljenja i troškove života građani pokrivaju doznakama iz inostranstva, pišu nezavisne.

