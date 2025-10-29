U FBiH smanjena proizvodnja struje, uglja i koksa, povećan uvoz nafte

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru 2025. godine iznosila je 463 GWh, dok je u istom mjesecu 2024. godine iznosila 502 GWh.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije, hidroelektrane su učestvovale sa 36,5 odsto, termoelektrane sa 57,5 odsto, a vjetroelektrane sa 6 posto.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u septembru 2025. godine iznosila je 322.292 tona, a u istom mjesecu 2024. godine 332.961 tona.

Proizvodnja lignita u FBiH u septembru 2025. je 131.720 tona, a u istom mjesecu 2024. godine bila je 125.449 tona.

Proizvodnja koksa u septembru 2025. je 24.693 tona, a u septembru 2024. godine 34.037 tona.

“Uvoz naftnih proizvoda u septembru 2025. godine je 123.864 tona, a u istom mjesecu 2024. je 114.097 tona. Od ukupnog uvoza, u septembru je uvezeno dizel goriva 72,68 odsto, bezolovnog motornog benzina 11,9 posto, mazuta i lož ulja ekstra lakog 6,34 posto”, podaci su Federalnog zavoda za statitiku, prenosi Fena.

