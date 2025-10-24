‘Postignut dogovor’: Minimalna penzija će iznositi 700 maraka, ali ne za sve?

Jedna od najvažnijih novina koje donose predložene izmjene zakona jeste uvođenje dodatka na penziju, koji će se obračunavati prema godinama radnog staža.

Minimalne penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine bi od naredne godine mogle doseći iznos od oko 700 KM, prema procjenama predstavnika penzionera koji već mjesecima aktivno pregovaraju sa vlastima o izmjenama Zakona o PIO-u. Predložene izmjene, koje su pripremljene u saradnji sa Vladom FBiH, uskoro će se naći pred Parlamentom Federacije.

Šesnaestog septembra imali smo sjednicu s premijerom, njegovim zamjenicima i ministrom, te smo konačno dogovorili tekst izmjena i dopuna zakona koji bi trebao biti usvojen u oba doma Parlamenta do kraja ove godine i stupiti na snagu 1. januara 2026. godine – kaže Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK, prenosi RTV Slon.

Halilović dodaje:

Ovim izmjenama, član 79 omogućit će rast penzija u skladu s rastom plata, kao i njihovo redovno usklađivanje dva puta godišnje – 1. januara i 1. jula.

Također, osigurana je zaštita dosadašnjeg rasta penzija. To znači da ne može doći do njihovog smanjenja.

Do smanjenja, ističu predstavnici penzionera, neće doći za one koji su već u penziji. Ali bi iznosi za nove penzionere – s manjim brojem godina radnog staža – mogli biti nešto niži. Smatraju da je to jedini pravedan način da se sistem učini održivim.

Do sada je bilo da osoba koja je radila 35 godina ima najnižu penziju 599 KM, a i osoba koja je radila 15 godina ima istu penziju. Zaključili smo da to nije uredu – kaže Nikola Banović,predsjednik Upravnog odbora Udruženja penzionera grada Tuzla i dodaje:

Prema prvim izračunima, najniža penzija za 15 godina staža trebala bi biti znatno manja. Hoće li to tako biti, ne mogu sa sigurnošću reći.

Jedna od najvažnijih novina koje donose predložene izmjene zakona jeste uvođenje dodatka na penziju, koji će se obračunavati prema godinama radnog staža.

Imali smo problema s članom 80, koji se odnosi na vanredno usklađivanje penzija. Mi smo tražili povećanje, ali je Vlada to u početku odbila.

Nakon dugih pregovora postigli smo kompromis – umjesto postojećeg člana 80, biće uveden dodatak na penziju koji će se vezati za dužinu radnog staža. Penzioner koji je radio duže dobit će veći dodatak, a onaj s manje staža manji. Neki to nazivaju 13. penzijom, ali ja to ne bih tako nazvao. Radi se o dodatku koji bi se trebao isplaćivati svakog decembra – istakao je Halilović, piše Hayat.ba.

