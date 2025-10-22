Bh. lider ne prestaje rasti: Bingo u Mostaru otvara još jedan supermarket

Ovaj domaći trgovački lanac uskoro će Mostaru donijeti još jedan savremeni prodajni prostor.
Novo prodajno Bingo mjesto bit će otvoreno iduće sedmice u najvećem gradu u Hercegovini. Riječ je o supermarketu koji će se nalaziti u tržnom centru “Megamarket”, na adresi Muje Pašića bb.
Povodom otvorenja, u srijedu, 29. oktobra, bit će organizovana svečana ceremonija kojoj će prisustvovati brojni posjetitelji. Kupce očekuje prepoznatljiva Bingo atmosfera – bogata ponuda, akcijske cijene i brojna iznenađenja.
Tokom dana otvorenja planirane su posebne promocije i degustacije, poklon paketi za najvjernije kupce, te vaučeri za gorivo za prvih 100 posjetitelja.
Velike investicije komanije Bingo
Ovaj potez potvrđuje kontinuitet Bingo strategije usmjerene na razvoj lokalnih zajednica i jačanje prisustva u svim regijama BiH. Kompanija, sa sjedištem u Tuzli, već godinama ulaže u otvaranje novih trgovina, logističkih centara i proizvodnih kapaciteta, čime doprinosi zapošljavanju i razvoju domaće privrede.
Mostar će tako uskoro dobiti još jedan moderan supermarket u kojem će građani moći pronaći širok asortiman domaćih i uvoznih proizvoda, uz standard po kojem je Bingo prepoznat – povoljne cijene i kvalitetnu uslugu, prenosi biznisinfo.