Bh. lider ne prestaje rasti: Bingo u Mostaru otvara još jedan supermarket

Objavljeno prije 2 sata

Najveća kompanija u Bosni i Hercegovini – Bingo – nastavlja snažno širiti svoju maloprodajnu mrežu širom zemlje.

Ovaj domaći trgovački lanac uskoro će Mostaru donijeti još jedan savremeni prodajni prostor.

Novo prodajno Bingo mjesto bit će otvoreno iduće sedmice u najvećem gradu u Hercegovini. Riječ je o supermarketu koji će se nalaziti u tržnom centru “Megamarket”, na adresi Muje Pašića bb.

Povodom otvorenja, u srijedu, 29. oktobra, bit će organizovana svečana ceremonija kojoj će prisustvovati brojni posjetitelji. Kupce očekuje prepoznatljiva Bingo atmosfera – bogata ponuda, akcijske cijene i brojna iznenađenja.

Tokom dana otvorenja planirane su posebne promocije i degustacije, poklon paketi za najvjernije kupce, te vaučeri za gorivo za prvih 100 posjetitelja.

Velike investicije komanije Bingo
Ovaj potez potvrđuje kontinuitet Bingo strategije usmjerene na razvoj lokalnih zajednica i jačanje prisustva u svim regijama BiH. Kompanija, sa sjedištem u Tuzli, već godinama ulaže u otvaranje novih trgovina, logističkih centara i proizvodnih kapaciteta, čime doprinosi zapošljavanju i razvoju domaće privrede.

Mostar će tako uskoro dobiti još jedan moderan supermarket u kojem će građani moći pronaći širok asortiman domaćih i uvoznih proizvoda, uz standard po kojem je Bingo prepoznat – povoljne cijene i kvalitetnu uslugu, prenosi biznisinfo.


