Ovaj prehrambeni proizvod se hitno povlači iz prodavnica: Pronađeni komadići metala

LEDO plus d.o.o. Zagreb je samoinicijativno i iz predostrožnosti opozvao proizvod Njoki Premium od 500 grama zbog mogućeg prisustva komadića metala u sadržaju, saopštili su danas iz Državnog inspektorata, piše espreso.

Povlačenje se odnosi isključivo na njoke sa rokom trajanja 12. mart 2026. godine i serijom proizvodnje L:250312, koji su jasno naznačeni na poleđini pakovanja. Njoke proizvodi Frikom d.o.o., a na tržište ih stavlja Ledo plus d.o.o.

Razlog opoziva je potencijalno prisustvo stranog tijela metalnog porijekla u proizvodu. Iz Leda su saopštili da su preduzete sve potrebne preventivne mjere i dodatne bezbednosne provere kako bi se utvrdile sve okolnosti i spriječilo ponavljanje slične situacije.

Kupci ne treba da konzumiraju proizvod iz navedene serije.

Pozvani su svi potrošači koji su kupili proizvod iz serije L:250312 s rokom trajanja 12. mart 2026. da ga vrate u prodavnicu u kojoj su ga kupili, uz donošenje računa.

U saopštenju se navodi da proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju opštih načela i uslova Zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane i utvrđivanju postupaka u oblasti bezbednosti hrane.

